(影) 進不了北約也要保命 ! 英法供烏「類北約」安全保障 80萬大軍不解散

[Newtalk新聞] 基於現行的和平協議磋商，烏克蘭恐怕很難被允許加入北約，歐洲盟友則表示要在未來協議框架下，繼續為烏克蘭提供「類北約」的安全保障。來自 27 國的代表在巴黎舉行了會談，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）於昨日（6）表示進展順利，將在未來建立強健的機制，來監督任何最終停火。





據《美聯社》報導，這是「志願聯盟」第 15 次，也是最大規模的會議，美國代表首次參與其中。英國首相斯塔默表示在停火正式生效後，英法將主導在烏克蘭各地建立軍事樞紐，建設武裝和軍事設施，以支援烏克蘭的防禦需求，馬克宏則期望維持一隻約 80 萬人的烏克蘭軍隊。該計畫也包含為烏克蘭補充武器庫存，維持其前線威懾能力。目前具體支援規模尚未公開，據《世界報》（Le Monde）推估，北約可能派出 15,000 至 20,000 人參與其中。

美國方面仍由威特科夫特使以及川普的女婿庫許納擔任，兩人亦表現出積極的態度，稱美國「強烈支持」安全保障，會談結果對和平已有長足的進展。至於近期因川普考慮對格陵蘭動武的發言，再次浮上檯面的問題，會議上沒有多談。





《POLITICO》引某匿名法國官員表示，這次會議主要還是聚焦在烏克蘭、歐洲與美國在結束戰爭上的共識，為避免刺激美國，刻意迴避的格陵蘭相關話題。事實上美軍在格陵蘭已有許多基地，但川普很可能還覬覦當地的礦藏，法國米歇爾．雅科夫列夫（Michel Yakovleff）中將呼籲，若川普對格陵蘭採取行動，歐洲必須準備與美國對抗以捍衛主權。

