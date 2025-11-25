影/進駐南韓不到3個月！美軍MQ-9「死神」無人機驚傳墜海

隸屬於駐韓美軍第七航空隊的一架MQ-9死神多用途無人機，於24日凌晨4時35分許在全羅北道群山市玉島面末島近海執行任務時墜毀。駐韓美軍第七航空隊25日通報稱，這架死神無人機在執行任務過程中發生事故，但未造成平民傷亡或財產損失，具體原因正在調查中。

駐韓美軍一架MQ-9「死神」無人機傳24日凌晨墜海。（圖／翻攝美國空軍官網）

據《韓聯社》報導，儘管美軍方面未正式說明機體是否墜落，但據軍方消息人士透露，無人機確已墜毀，相關海域的搜尋及打撈工作已同步展開。有消息指出，疑似是在美軍操作人員發現無人機在執行任務過程中無法正常控制，選擇故意使其墜海。這起事故發生在MQ-9無人機首次常態化部署駐韓美軍基地後不到3個月。

駐韓美軍今年9月宣布由MQ-9無人機組成的第431遠征偵察中隊在群山空軍基地正式成立，標誌著該基地首次實現MQ-9無人機的常態化部署。根據南韓軍方消息人士7月透露，美軍首度將MQ-9型死神無人機輪換部署在南韓群山市的駐韓美軍空軍基地，於9月展開為期約3個月的部署任務。

消息人士當時指出，MQ-9型無人機之前雖曾經以訓練為目的飛到南韓，但這將是首次進行輪換部署。該型無人機將在群山空軍基地駐紮數個月之後，再被調派至其他地區。MQ-9型死神無人機具備強大的攻擊和偵察能力，此次部署在南韓後，將可投入監控北韓以及朝鮮半島西部海域動態等任務,進一步強化美韓聯合防衛能力。

據悉，MQ-9是美軍現役主力長航時無人機之一,能夠執行打擊、搜集情報、監視和偵察等多種任務。由通用原子公司研製，全長11公尺，翼展20.1公尺，高3.8公尺，空重2223公斤，最大起飛重量4760公斤，配備1具漢寧威公司TPE331-10GD型渦輪螺旋槳發動機,搭配後推式螺旋槳，航程1852公里，續航力14小時，可攜掛地獄火空對地飛彈、雷射導引炸彈、聯合直攻彈藥等武器系統。

