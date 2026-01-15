影/逼完又逼！高雄恐怖駕駛「死纏騎士」險釀追撞

高雄市新興區昨（14日）發生一起驚悚逼車事件，有輛車疑似開出巷口時，被一輛直行摩托車稍稍擋到停下片刻，竟開始瘋狂二度逼車，警方也做出回應了。

爆料民眾除了把遭二度逼車的影片po上網，也狠虧該名駕駛的車很「尊貴」，出沒在高雄文化中心附近，「看車牌就知道應該有很多錢，等死了燒給自己，一個大拇指讚啦」，而從影片的時間戳記可看出，事發時間是昨天下午約2點20分左右。

轄區警方新興分局也對此案做出回應，表示經查該輛黑色自小客車，在和平一路上北向南直行時做出的逼車行為，已明顯違反「道路交通管理處罰條例」第43條第1項第3、4款規定，「汽車駕駛人任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道」及「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停」等之違規行為，可處新台幣6000元以上、3萬6000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛。

廣告 廣告

警方也公布另一嚴重處分，那就是該名駕駛的行為另依該條第4項規定，可吊扣其汽車的牌照6個月，警方將通知車主到案說明並依規定查處，新興分局呼籲，民眾駕駛車輛時，務必遵守規定，切勿因貪圖方便違規以免發生危險。

延伸閱讀

影/桃園狂女隨機攻擊「校門口鎖喉學生」！逮捕影片曝

影/五楊高架出事了！「4大小車追撞翻覆」回堵塞爆

公車急煞輾死一條狗！司機「補油門」逃逸 觸法恐被關