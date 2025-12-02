影》逾20隻獼猴大鬧南投甜柿園 僅2成可採收 果農血本無歸

仁愛鄉馬烈霸甜柿園因停電造成電網斷電，吸引20多隻台灣獼猴肆虐，成熟的柿子遭嗑食。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

仁愛鄉的馬烈霸部落一處甜柿園，因停電造成防猴電網斷電，吸引20多隻台灣獼猴闖入，每一顆成熟的柿子遭嗑幾口，尚未成熟的甜柿則掉滿地，令果農相當痛心，其他蔬果也無一倖免，苦嘆「該防的都防了，電圍網、每天幫模特兒換衣服、假老鷹風箏在飛、放鞭炮等，都嚇不倒牠們」。

馬烈霸甜柿園因停電造成電網斷電，吸引20多隻台灣獼猴肆虐，成熟的柿子遭嗑食。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

甜柿園因停電造成電網斷電，吸引20多隻台灣獼猴肆虐，未成熟的柿子遭摘取丟棄。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

果農指出，台灣獼猴的數量已經失控，雖然極端氣候對農作物有一定威脅，不過最大的危害，還是野生動物，其中有以台灣獼猴的危害最嚴重，通常都是一個家族、一個家族來肆虐，她的叔叔栽種48棵柿子樹，被猴子吃到只剩下9棵，僅採收48籃，真的損失慘重，籲政府正視猴害問題。

即將採收的高山甜柿，因電網斷電，竟提前遭猴子大軍採收了。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣農業處表示，農民可申請補助架設電網，再配合假人、放鞭炮等方式來驅趕猴群，由於獼猴智商高，最好能多管齊下，若驅趕成效不佳，可以申請人道圍捕、獵殺。

