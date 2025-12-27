影/遇7.0強震！機捷狂晃一度全線停駛 乘客嚇壞全被趕下車

27日晚間11點05分左右，台灣東北地區發生規模7.0的強震，震央位於宜蘭東方海面，地震範圍波及全台，宜蘭、花蓮、台北、竹苗、中部及台東等地震度皆達4級以上。地震發生時，桃園機場捷運正在營運，列車在行駛中感受到劇烈搖晃，為確保乘客安全，機捷隨即採取緊急安全措施，全線停駛，並將所有乘客疏散至月台等待。

有網友在社群平台《Threads》上表示，地震發生時正搭乘機捷，列車突然劇烈晃動，讓車內乘客驚呼連連。當列車停下後，所有人被要求下車，並在站務人員的指引下疏散至月台，現場氣氛緊張，許多乘客表示仍心有餘悸。

針對此次地震，中央氣象署提醒民眾需提高警覺，未來數日內可能會有規模較大的餘震發生，建議民眾檢查家中大型家具是否穩固，並隨時關注官方發布的地震資訊。

目前，桃園機場捷運表示，正依照標準作業程序進行全線軌道及設施的全面檢查，確認安全無虞後才會恢復行駛。此外，地震也造成桃園機場部分天花板掉落，相關單位已展開搶修工作。

