影／遊樂設施卡軌！男童用國際求救手勢「540」冷靜脫困：義大還原過程





2名國小男童超冷靜！用「540」手勢發出求救訊號，驚險時刻求援成功！事故發生地高雄義大遊樂世界，對此還原過程，男童們的機智舉動，也掀起了網友們的熱議讚賞！



男童比「540」冷靜脫困

這段驚險過程發生在高雄義大世界遊樂園，2名男童乘坐「超級水戰」設施的船體，因乘坐位置不均而短暫傾斜，輪子竟發生卡在軌道的意外，男童隨即機警做出國際求救手勢「540」求援，被民眾目擊，影片畫面同樣引發關注，獲讚孩子們機靈的反應。

義大世界當時趕緊派人著裝安全設備下水搶救，5分鐘內順利救出受困的男童們，且表示確認均無受傷或不適，情緒穩定。同時也強調，「超級水戰」及園區所有設施皆依規定進行日常檢查與安全管理，現場工作人員也接受完整應變訓練，已依內部流程完成事件記錄和檢視，將持續加強乘坐安全提醒與引導措施，確保遊客安全。

這則影片在網路傳開後，掀起許多人讚賞男童的求援反應「沒有540還以為在拍照打招呼」、「弟弟居然知道540！」、「居然懂540」。

「540」手勢是什麼？

「540」手勢是由加拿大婦女基金會發起的「無聲求助手勢」（Signal for Help）。此手勢已被用於識別潛在危險情境，比如公共場合不便出聲時，能單手低調求救。動作如下：

手掌心攤開（5） 大拇指收向掌心（4） 其餘四指包覆拇指（0）

台灣教育局近年透過學校宣導「540國際救援手勢」，透過學校線上教學系統撥放「540 國際求救手勢」教學影片，希望幫助大家危急時刻襲擊時，用手勢就能求援救命。

台灣教育局近年曾透過學校宣導「540國際救援手勢」，希望幫助大家危急時刻用手勢求援救命。圖片來源：Canadian Women's Foundation、全國數位有線電視、臺南市安平區西門實驗小學

