影/遊越南遇颱風！他控旅行社帶團硬闖災區 回國投訴無門

有民眾9月底參加國內知名旅行社的北越河內6天旅行團，其中一天原本計畫前往「砂壩」觀光，卻遇到博羅依颱風侵襲，旅行社硬是將人帶往土石流災區一度受困山上，不僅後續行程被迫取消，還被加收額外住宿費用，投訴後總分公司互踢皮球，讓旅客求助無門。

國內知名旅行社被控帶越南團闖颱風災區。（圖／翻攝自臉書／嘉義綠豆大小事）

一名網友在臉書「嘉義綠豆大小事」發文爆料，他報名分公司設在耐斯飯店內的某連鎖旅行社越南旅遊團，9月底出發結果碰上颱風天，旅行社硬把人載到土石流災區玩命，還受困在山上沒辦法下山，到最後行程全部取消，但卻只退門票和車票。

原PO附上影片表示，當時有其他車子遇土石流翻落山谷，超嚇人！至今回想起來仍然餘悸猶存，能平安回國真是菩薩保佑。

網友PO出受困在越南土石流災區的影片。（圖／翻攝自臉書／嘉義綠豆大小事）

原PO說，更扯的是因颱風變更住宿飯店，旅行社還額外加收團費外的住宿費，回國後投訴總公司對方卻不理不睬，只回應說當初跟誰買就找誰，與分公司互踢皮球，讓人投訴無門。

原PO指出，原本向旅行社要求提供加收住宿費的收據，想申請旅遊不便險，但至今已經超過一個月了，旅行社卻一直拖延不給，打電話給業務詢問申請進度還被嗆聲，態度極其惡劣。

對此，旅行社回應，他們一直都有在幫客人處理，並沒有互踢皮球，但相關細節仍需要由總公司確認，才能對外作回覆。

旅行社強調沒有跟總公司互踢皮球。（圖／中天新聞）

