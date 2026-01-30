(影)過年前「霸王寒流」再現？賈新興揭最新「春節天氣」預測

[Newtalk新聞] 最近美國預報，2月9日可能會有「霸王寒流」南下，平地有機會出現0度低溫，這時間點讓不少人擔心影響到過年假期。不過氣象專家賈新興指出，雖然美國預報估，強冷空氣南下的機率超過一半，但歐洲預報則認為機率不高，綜合研判8、9日有機會很冷，但還有很大變數。至於過年天氣溫度為「正常至偏暖」，降雨部分則是「正常至偏少」機率較高。





受到北極冷空氣仍會持續大量外流影響，北半球急凍，不少地方都出現暴風雪。日前氣象粉專「觀氣象看天氣」發文透露，美國電腦預測模式在2月9日早上8點，1500公尺高度零下10度線將壓到北台灣，換算平地有機會出現0度低溫，直言，「這樣的預測模式比2016年的霸王寒流還強」。

由於這個時間點接近過年，掀起網友熱議。對此，賈新興今日指出，確實不管是美國還是歐洲的預報，2月8、9日後，都將會有一波明顯的降溫，有機會很冷，因此美國預報估，寒流出現的機率超過一半；但歐洲預報則推測，寒流的機率不到一半。由於時間還很久，因此具體情形仍有變數。





另外，今年過年期間2月16日到22日，氣溫「正常至偏暖」，降雨部分則是「正常至偏少」機率較高。短期氣候趨勢來看，2月起至3月上旬，氣溫以正常至偏暖機率較高，2月中旬起至3月上旬，宜蘭降雨以正常至稍偏多的機率較高，但有預測上有減少趨勢。

