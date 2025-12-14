影/過彎失敗拓海變填海！台中驚見男駕駛「左腳變形滿臉鮮血」

昨（13日）深夜在台中市西屯區發生慘烈事故，有輛車不明原因突然在過彎時衝出路面，撞進一旁的花圃，導致駕駛左腳骨折變形滿臉鮮血。

事故現場。 （圖／中天新聞）

整起事件據警消的救援資訊，發生在昨晚11點30分左右，地點在西屯區西屯路三段靠近東大路一段的大轉彎處，當時有輛自小客車失控撞上路樹後，整輛車飛出路面，墜入路旁的花園，獲報後立即派遣人車趕往救援。

事故現場。 （圖／中天新聞）

警消抵達後，發現整輛車的車頭嚴重變形損毀，擋風玻璃全碎，男駕駛困在車內，意識已經不清，破壞車身將之救出後，發現其左腳骨折變形，滿臉鮮血，所幸同車的男乘客僅受輕傷，已經自行脫困。

事故現場。 （圖／中天新聞）

據與該車駕駛同遊的另輛車上乘客表示，他們全都是從外地來台中玩的，剛看完夜景沒多久要回下榻的地方，抵達該處時已經看到該車出事，轄區警方研判，出事的原因可能因為對路況不熟，加上夜間行駛彎道時有危險性才會釀禍，目前持續釐清事發的確切原因，事故車的駕駛是否有酒駕、毒駕仍待醫院方抽血檢驗。

事故現場。 （圖／中天新聞）

事故現場。 （圖／中天新聞）

