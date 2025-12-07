(影)道歉影片出爐 賴瑞隆向家長深鞠躬 女童母親：我們家接受這份誠意

[Newtalk新聞]

民進黨立委賴瑞隆正積極爭取高雄市長提名，卻在此時爆出8歲兒子涉入校園霸凌爭議。事件延燒數日，他今除二度召開記者會向受害孩子與家長公開致歉外，稍晚更主動與女童母親當面會談。會面畫面在傍晚曝光，雙方氣氛平和，家長也明確表達已接受賴的道歉與補救措施，為這起爭議投下一線和解契機。





影片中可見，賴瑞隆坐在女童母親面前，神情凝重地聆聽家長的心聲。女童母親背對鏡頭表示，看了賴稍早的記者會後，「心裡頗有感觸」，而賴提出的處理方式、彌補步驟，讓一家人感受到態度真誠，「我們家是真的有接受了這個誠意」。聽到這句話後，賴隨即起身深深一鞠躬，並握手致意，連聲道歉：「真的很抱歉。」

女童母親也強調，她與丈夫從未打算針對小孩本身採取行動，初衷只是希望「制止傷害、得到道歉」。如今後續安排已明確，包括賴陪同兒子尋求專業協助、即日起留家自學、下學期轉學離開校園，她表示願意撤回相關法律程序，其餘事宜交由學校依法處理。她也感謝賴「快速面對問題」，盼所有孩子都能在安全環境中好好長大。





賴瑞隆面對家長的理解，也再度表達感謝。他稍早哽咽宣布，已陪孩子接受專業輔導，為避免衝擊，他已讓孩子暫時離開校園，準備下學期轉學，「請受害孩子與家長放心。」會面最後，女童母親語重心長地說：「人生很漫長，做人是終身學習的一件事情。」替這場社會矚目的爭議畫下較為平靜的句點。

