影／達德商工師生到彰化榮家服務學習 暖心陪伴長輩共度歡愉時光

▲達德商工師生到彰化榮家服務學習，暖心陪伴長輩共度歡愉時光。（圖／彰化榮家提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化榮家於13日上午迎來達德高級商工職業學校師生蒞家進行服務學習活動，由學務主任趙淑莉親自帶領餐飲科二年級同學，透過實作與陪伴，與榮家長輩展開一場溫馨且充滿活力的交流時光。

活動一開始，先由餐飲科李宜芳老師教導長輩運用梳子梳理頭髮，並搭配頭部按摩技巧，藉由溫和刺激頭皮，促進血液循環、供應毛囊養分，進而有助於預防落髮與促進生髮。過程中，同學細心陪伴、耐心引導，讓長輩在放鬆中感受被關懷與照顧的溫度。

隨後，餐飲科同學貼心準備蓮子銀耳露、芝麻奶烙等點心，兼顧美味與營養，讓長輩在品嚐中感受年輕學子的用心。活動現場亦安排同學獻唱歌曲助興，輕快的旋律帶動氣氛，長輩們不時隨著節奏哼唱，笑聲此起彼落。

活動高潮之一，則由具備黑帶三段資格的黃同學帶來精彩的跆拳道表演，俐落的動作與穩健的氣勢，展現青年學子的專注與自信，也讓長輩們留下深刻印象，現場掌聲不斷。

最後，同學們與長輩一同動手煎製蔬菜煎餅，在翻煎與分享的過程中，彼此交流生活經驗，拉近世代距離。簡單的料理與溫暖的陪伴，讓活動在香氣與歡笑中畫下美好句點。

彰化榮家主任蘇再勝表示，透過與學校合作推動服務學習，不僅讓學生在實際互動中培養同理心與社會責任，也為長輩帶來活力與陪伴，創造世代共融的美好經驗。未來將持續結合校園與社會資源，為住民打造更多溫暖而有意義的活動。