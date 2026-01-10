(影) 違規攤販包圍巨型姆明 黃守達批：這就是盧秀燕的城市美學？

[Newtalk新聞] 台中市政府為替中台灣燈會暖身，在台中市民廣場草地區設置號稱是全台最高的IP巨型姆明，卻也衍生違規攤亂象。市議員黃守達批評，原本是城市行銷的亮點，卻因違規攤商大量聚集，嚴重影響景觀，變成民眾拍姆明，攤商當背景的荒誕景象。黃守達質疑，北歐精靈被台中雜亂流動攤位包圍，這就是盧市府的城市美學嗎？





黃守達指出，早在巨型姆明設置之初，他就已將相關違規設攤情形形向市府反映，要求加強稽查與現場管理。但沒想到盧市長在此風光辦理記者會才過了一週，攤商就又通通長回來。

廣告 廣告





黃守達批評，他今天前往查看，發現亂象故態復萌，立刻要求觀旅局會同建設局處理。但於現場等了近一小時，市府不僅無任何作為，攤商還越聚越多，賣玩具、賣香腸紅茶的一應俱全。號稱的24小時保全宛如虛設，非常離譜。





黃守達表示，市民廣場是西區重要的公共開放空間，設置大型展品本應同步規劃人流動線、攤販管制與清潔維護，避免衍生亂象，然而市府僅著重於活動曝光，忽略最基本的場地管理責任，導致違規攤商猖獗，影響市民權益。





黃守達更強調，市民廣場違規擺攤情形已久，逢活動違規情形更加劇。市府不該一再放任，遇到投訴才消極處理。若要兼顧民生經濟需求，就應該妥善規劃設攤空間，而非讓攤商四處開花，違規佔用公共空間。





黃守達也要求，相關局處應建立跨局處協調機制，在活動前即完成場地盤點、攤販區域劃設與執法計畫，並確實派員巡查與執法，確保公共空間秩序與安全，城市行銷不該淪為表面。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

大咖斷言藍營5縣市將「藍天變綠地」 鄭麗文政治生命恐告終

撞上殲-20「電子迷霧」? 宮古海峽交手 日F-15J辨不出型號只「推定」 眼看它溜走