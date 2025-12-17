影/遠水救近火！南投首創山地義消站 成功撲滅草叢火警

今年9月南投縣消防局在信義鄉地利村，成立全縣首座由義消擔任救災主力的消防站，12月16日晚間，地利村一處空地發生雜草火警，在地義消獲報後立即出動小型消防車前往搶救，約1小時內成功控制並撲滅火勢。

南投縣信義鄉地利村，成立全縣首座由義消擔任救災主力的消防站。（圖／南投縣消防局提供）

這起火警發生於16日晚間7時30分許，由於地處偏遠山區，距離信義消防分隊路程遙遠，若延誤恐危及周邊住家安全。地利消防站共出動8名義消人員，駕駛配置的小型消防車趕赴現場灌救，於當日約20時35分完全撲滅火勢，未造成災情擴大。

消防局第三大隊指出，信義鄉多為山地聚落，道路狹窄且距離消防分隊遙遠，長期面臨「遠水救不了近火」的困境。目前地利消防站服務範圍涵蓋信義鄉地利村、潭南村、雙龍村、人和村及水里鄉民和村。消防局於111年爭取預算經費補助信義鄉公所，完成該地區山地消防水源暨消防栓箱建置，總計設置39具消防栓箱，包括地利村7具、人和村7具、潭南村5具、雙龍村4具及水里鄉民和村16具。

消防局目前已完成招募並培訓在地熱忱義消人員17名，分別為人和村6人、地利村6人、雙龍村3人、潭南村2人，並配發消防衣帽鞋等個人消防基本裝備，配置小型消防車1輛及聘請約用人員1名，共同守護信義鄉濁水線附近區域，彌補該區域未設消防隊的不足。

