影/遭拒保收車牌！高雄運將怒撞車行「車內縱火」命危

高雄市鳳山區中崙路上一間車隊車行，今（13）日上午10時許遭一名計程車運將駕車衝撞，車輛卡在門口後瞬間起火燃燒，運將未下車且失去意識，車行老闆冒險將人拖出送醫，目前運將仍在醫院插管搶救中。

高雄一名運將怒撞車行命危。（圖／中天新聞）

車行老闆受訪時透露，該名60多歲運將因多次車禍不良記錄遭保險公司拒保，車行依照規定將營業車牌收回繳還監理所。老闆無奈表示，「我總不可能讓他沒保險在路上跑」，他強調靠行費一個月才收1000元，但撞到人都是1、20萬元起跳，沒有人有辦法承擔這樣的風險。

現場畫面。（圖／中天新聞）

該名運將對車行產生不滿，於今天（13）日上午10點多駕車衝撞車行大門，在衝撞前還在後座點火燃燒，車子瞬間變成火球，車行老闆見狀緊急拿出店內的滅火器滅火，車門還被運將全部反鎖，車行老闆只能擊破車窗將人拖出。

車行老闆把運將救出，自己手也受傷。（圖／中天新聞）

警方獲報到場後，立即拉起封鎖線進行調查，目前運將仍在醫院插管搶救中，詳細情形有待警方進一步調查釐清。

