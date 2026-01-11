影/遭控只願賠12萬！男星楊傑宇撞死基隆嬤 肇事影像曝

奪命瞬間曝光！男星楊傑宇在去年（2025年）11月間，開車撞死一位正在過馬路的阿嬤，但他事後處理的態度跟妻子封鎖死者家屬的舉動讓家屬相當憤怒，他撞死人瞬間的影片也曝光。

男星楊傑宇開車撞死人，身旁是妻子吳侑函。 （圖／翻攝Threads）

楊傑宇被死者的家屬發文痛批，事發後跟妻子在阿嬤的靈堂又跪又哭，但楊卻說財產只剩12萬可以賠，他的演員妻子吳侑函，更是把死者家屬的line封鎖，對此楊傑宇否認只想賠12萬，當下是家屬詢問他存款剩多少，他據實以告，表示：「該負的責任我一定負責」，至於妻子的確是有封鎖死者家屬，原因是由於妻子有聽到「報復」2字，心生恐懼才封鎖。

男星楊傑宇開車撞死人瞬間。 （圖／翻攝畫面）

楊傑宇也解釋自己沒有酒駕，當天是颱風來襲前一晚雨很大，他綠燈左轉要上國道時視線不佳，沒有注意到阿嬤在過馬路才出事，阿嬤被撞當下意識仍清楚，表示因為掛念家裡拒絕就醫，「是我跟醫護人員不斷勸說她才願意被送醫」、「事發當下我的時速不到10公里」。

被楊傑宇撞死的阿嬤家屬的憤怒。 （圖／翻攝Threads）



而警方也公布事發當下的監視器畫面，警方指出事發時間是去年的11月10日傍晚5點半，地點在基隆市的孝二路跟忠三路交叉口，這位阿嬤當下被撞後警消獲報到場緊急將她送醫，搶救至11月19日宣告急救無效，經查事發原因是楊傑宇開車經過路口時，沒有注意跟廷讓行人通過，目前交通隊、法醫跟檢察官都持續進行事發原因、肇責歸屬釐清及司法相驗。

楊傑宇回應死者家屬 （圖／翻攝Threads）

