(影) 遭檢舉粉絲團涉詐騙被永久停權! 四叉貓自嘲「再開幾個新的」

[Newtalk新聞] 以明顯立場與犀利評論著稱的網紅四叉貓（劉宇），近日再度成為社群爭議焦點。他今晨在個人帳號「劉宇」發文自曝，自己的粉絲團因被檢舉涉嫌詐騙，已遭臉書永久停權。





四叉貓在貼文中寫道：「有人檢舉我的粉絲團涉嫌詐騙，所以昨天被永久停權了。」據《自由時報》報導，這並非他首次遭停權。今年中他就曾因大量惡意檢舉，導致包括臉書、IG、Threads 在內的多個社群帳號被封鎖或消失，當時臉書甚至短暫對他實施永久停權處分，引發外界關注。

近來，四叉貓頻頻爆料政壇事件，包括揭露民眾黨立委黃國昌涉及狗仔隊追蹤爭議，以及點名太子集團交保人中藏有「柯蔥粉」，引發熱議。他懷疑此次粉專遭檢舉，與部分政治立場對立的網友有關。





目前查看四叉貓的粉絲專頁，確實已無法正常開啟。不過在他的個人帳號下，許多粉絲留言力挺，鼓勵他「再開幾個新的」，也有人諷刺「這次臉書又當幫兇」。

