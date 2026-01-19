影/遭粉紅「星之卡比」保時捷擊落！女騎士噴飛10米 畫面曝光

高雄市前鎮區今（19）日發生一起交通事故，一輛外觀相當搶眼、貼有「星之卡比」圖樣的粉紅色保時捷跑車，在路口右轉時擊落直行機車，導致37歲陳姓女騎士噴飛並滑行10多公尺，所幸送醫後無生命危險。

高雄「粉紅卡比」保時捷撞上直行機車。（圖／中天新聞，下同）

高雄市前鎮分局復興所於上午6時許接獲通報，指稱62歲鄭姓男子駕駛的粉紅保時捷沿中華五路由南往北行駛，行經正勤路口準備右轉時，與直行的37歲陳姓女機車騎士發生碰撞，劇烈的撞擊力道讓陳女當場噴飛，在地面滑行了10多公尺。

廣告 廣告

該起事故造成陳女手腳多處擦挫傷，119救護人員到場後，將陳女緊急送醫治療，經初步檢視後，確認並無生命危險。警方表示，雙方肇事駕駛經檢測均無酒精反應，排除酒駕肇事的可能性。

警方說明，目前初步分析肇事原因為駕駛粉色保時捷的鄭男未依標誌指示行駛，才導致車禍發生。至於確切的詳細肇事責任歸屬與賠償比例，目前已由交通大隊接手，將進行後續分析研判。警方同時呼籲駕駛人，行車上路應遵守道路交通標誌指示，以維護交通安全。

延伸閱讀

影/蘆洲知名蔥油餅夫妻遭砍死「刀刀見骨」 逆子身影曝光

宜蘭近海8:51發生規模3.9地震 最大震度4級

民進黨派誰戰蔣萬安？藍議員：賴清德屬意「聽話的她」