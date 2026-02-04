影/遭追問艾普斯坦案 川普爆氣罵記者嗆：難怪CNN沒收視率

美國司法部近日公布最後一批與已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有關的檔案，涉及多名政商名流。曾與艾普斯坦關係密切的總統川普堅稱，最新檔案已還他清白並呼籲各界放下。面對《CNN》記者不斷追問艾普斯坦案，川普更爆氣攻擊對方是「最糟糕的記者」。

2月3日，美國總統川普在白宮。（圖／路透社）

根據《衛報》，這場交鋒發生在白宮橢圓形辦公室內一場川普欲宣傳自己和共和黨的場合。川普試圖將艾普斯坦檔案披露的內容聚焦在對民主黨不利時，《CNN》記者柯林斯（Kaitlan Collins）指出，檔案也揭示了川普的盟友包括商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）和億萬富豪馬斯克（Elon Musk）與艾普斯坦有著密切關係。

對於柯林斯提到盧特尼克與馬斯克，川普不屑地聳了聳肩稱，雖然他沒有讀過他們與艾普斯坦的友好往來的電郵，「我相信他們沒問題，否則會有重大頭條新聞」。

圖為美國司法部公佈的艾普斯坦檔案相關文件。（圖／美聯社）

當柯林斯接著稱，許多艾普斯坦案的受害女性對司法部處理文件的方式「不滿」，包括證人訪談完全被塗黑。川普試圖結束討論說，「除了這確實是艾普斯坦和其他人針對我的一場陰謀之外，並沒有任何關於我的事。但我認為現在是這個國家開始談論其他一些事的時候了，例如健保或人們關心的議題」。

不過，柯林斯繼續追問川普對那些「感覺沒有得到正義的人」會說什麼時，這位美國總統態度轉為惱火，並發起人身攻擊。川普批評記者「妳很糟糕，妳是最糟糕的記者，難怪《CNN》沒收視率」。他又稱，「我認識妳十年了。我不認為我見過妳臉上有過微笑」。

當柯林斯插話道，「總統先生，我在問您關於傑佛瑞·艾普斯坦虐待受害者的問題」。川普則無視繼續說，「妳知道妳為什麼不微笑嗎？因為妳知道妳沒有說實話。妳是非常不誠實的組織，他們應該為妳感到羞恥」。

