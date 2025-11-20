影/選區淪垃圾山邱議瑩嗆別潑髒水 藍議員酸：妳當立委多少年了？

高雄市知名風景區「月世界」，遭不肖業者偷倒數十噸垃圾淪為「垃圾山」，引發各界關注。該區的民進黨立委邱議瑩日前怒批側翼與媒體「潑髒水」，強調其選區幅員遼闊涵蓋全高雄72％土地，偏鄉人煙罕至才遭不法分子利用。對此，國民黨高雄市議員許采蓁反問，「妳當立委多少年了，要選舉了才裝可憐，誰會同情妳？」

國民黨高雄市議員許采蓁。（圖／許采蓁提供）

針對國民黨稱「垃圾山位於邱議瑩選區」的說法，邱議瑩18日受訪時表示，側翼、紅媒潑髒水，事實上全高雄72％的土地都在她的選區範圍內。她指出，選區幅員遼闊且位處偏鄉人煙罕至，不法分子利用偏遠特性偷倒垃圾，「把都市不要的垃圾丟到農村裡頭」，令人痛心且憤怒。

對於邱議瑩的說法，許采蓁今日受訪時不以為然地說，邱議瑩委員作為市長參選人，面對選區內的環境問題，卻只會兩手一攤，照邱大立委的說法，如果她當高雄市長，未來違法業者只要在月黑風高、四下無人的偏遠山區亂倒垃圾，她也只會兩手一攤。

許采蓁指出，邱議瑩委員被外界質疑沒管好選區，竟然委屈的說，垃圾之所以被違法傾倒在她的選區是因為選區特性，請問妳當立委多少年了，知道有潛在問題不立法解決，要選舉了才裝可憐，誰會同情妳？

