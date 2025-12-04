影/遺愛人間！羅東女「全身幾乎都器捐」 警全程護送

宜蘭羅東有位女子因跌倒導致頭部重創，緊急送醫搶救仍不治，今（4）日宣告腦死，而她在14年前簽了器捐同意書，目前各重要臟器、血管跟骨骼已陸續成功送抵台大、林口長庚，警方也全程開道護送。

據羅東聖母醫院指出，該名女子是在本月1日跌倒，頭部重創送醫，搶救3天後今天宣告腦死，而院方也依據她在2011年簽的器捐同意書，在今天中午12點將病患送進手術室，正式啟動器官捐贈作業，包含心臟、肺臟、腎臟、肝臟、眼角膜、血管及骨骼等多項器官，讓她的大愛得以在其他生命中延續。

院方為該名女子啟動器官移植手術程序並急送器官至雙北。（圖／羅東聖母醫院提供）

院方發言人俞芳苓表示，今天下午2點左右救護車兵分二路，第1輛車在警方開道護送下，將心臟緊急運往台大醫院，另1輛救護車則負責載運肺臟及1顆腎臟前往林口長庚醫院，由於心肺器官的移植具有高度時效性，整個運送過程均由警車及國道警察全程協助開道，以最快速度將器官送達受贈醫院。另外，病患捐出的第二顆腎臟、肝臟、眼角膜、血管與骨骼，則由院方統籌安排運送至台北榮總。

俞芳苓強調，這是一場需要多方配合的器官摘除與運送接力賽，對於病患與家屬展現的無私奉獻深表感謝，也期盼所有接受器官移植的患者都能順利康復，重新展開人生新頁。病患在生命盡頭播下的愛心種子，將持續綻放出充滿希望的生命之花。

截至記者截稿為止，該名女子的心臟已在救護車出發1小時內，成功送抵台大醫院，其餘重要臟器與血管、骨骼仍在送往林口長庚的路上，警方跟國道警察正全力護送中。

