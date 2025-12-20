影/還原行兇路線！張文穿雨衣、拖行李箱混人群走進北車畫面曝

台北捷運台北車站、中山站與南西誠品店，在昨（19）日發生震撼全台的隨機砍人及縱火恐攻事件，共造成4死11傷，其中犯案的凶嫌張文最後也墜樓身亡，警方立即成立專案小組，積極偵辦，而在最新曝光的監視器畫面中，可以清楚看到張文在案發前，幾乎是做好充分準備，他穿著雨衣刻意偽裝，成功避開眾人目光將汽油彈運入台北車站。

警方公布監視器畫面，完整還原張文在犯案前的行兇路線，張文搬行李箱從租屋處離開。（圖／警方提供）

警方根據監視器，完整還原張文前往台北車站M8出口的犯案路線，透過租屋處外的監視器，清楚拍攝到張文，搬行李箱從租屋處離開，隨後張文將物品收妥後，拖著行李箱步行離開住處。

廣告 廣告

接著張文混在人群中穿越馬路，外觀與一般通勤、返家民眾並無差異，他跟著大量人群，拖著裝有汽油彈的推車，從M8進入捷運台北車站。短短數分鐘後，他就出現在台北車站地下街，分別在M7、M8出口扔擲汽油彈與煙霧彈，現場瞬間濃煙瀰漫，引發民眾驚慌逃竄。

監視器也拍下張文犯案後的逃逸過程，他立刻以衣物遮掩口鼻，佯裝受到驚嚇的路人，隨人群移動，並經由地下街徒步前往中山站，全程冷靜、有條不紊。警方調查發現，張文早在犯案兩日前，17日就住進中山站旁的千慧旅館，花費約5700元入住，預計入住3天。

張文混在人群中，走進台北車站捷運站犯案。（圖／警方提供）

根據警方漏夜清查，經科技比對確認，北車與中山站嫌犯均為同一人所為。張文在北車犯案後，火速回到旅館內補足裝備，再全副武裝前往人潮聚集的中山站，在馬路中央投擲煙霧彈，再持長刀走向人群，隨機砍殺，最終在誠品南西頂樓跳樓畏罪自殺。

警方在張文的雲端資料內發現犯案計畫書，初步並未發現有其他共犯涉入，確認為「單人式作案」，其大約在年中時開始著手計畫，更多次前往中山、百貨多地進行場勘。張文19日下午3時40分許至3時54分許，前往中山區林森北路2處與長安東路3處起火，而他早就前往縱火處多次進行場勘。

最後張文走進台北車站，丟擲煙霧彈和汽油彈。（圖／警方提供）

據悉，張文心思縝密，19日下午4度縱火，犯案後還5次換裝以躲避查緝。他在長安東路騎ubike，脫掉米色外套穿黑色衣服，回公園路又改穿灰色連身雨衣，到台北車站時再次換上黑色衣服，進旅館後又改著米色外套，最終犯案時則穿上黑色衣服，想藉此躲避警方追緝，其確切犯案動機則仍待調查釐清。

延伸閱讀

北車隨機攻擊凶嫌張文墜樓亡 兄長吐露「多年未聯絡」

引發恐慌！睡褲男持雙刀闖三峽加油站 潑不明液體遭壓制

影/台北隨機攻擊釀4死11傷！ 網曝張文假扮路人逃跑畫面