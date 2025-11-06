影／還期待飛韓國？ 《嘿 醫美好辣2》用「微針電波」教你安全變美新觀念
《嘿 醫美好辣2》第二集正式上線，本集延續節目一貫的「理性看醫美」精神，話題聚焦「微針電波」與「海外醫美熱潮」。主持人辜粲詠主播一句「現在連刷臉都有壓力」引發笑聲，也點出現代人對外貌焦慮的現象。
節目中，林乃慧醫師分享赴韓考察的見聞。她指出，韓國醫美的確在行銷與儀器更新上領先，但同時也企業化經營，導致民眾難以確認個別醫師資歷與產品來源。她提醒觀眾：「出國變美前，先問自己能否在陌生語言與文化下溝通清楚？安全性才是關鍵。」
張引碩醫師也補充觀點，指出台灣在醫療制度透明、醫師資歷公開方面具優勢。「在地治療能即時回診、即時處理，這是安全醫美的核心。」他舉例，有患者在海外進行注射後出現血管阻塞，返台時狀況延誤，幸運獲得及時協助才避免更嚴重後果。節目透過此案例提醒大眾，「變美可以計畫，但安全不能打折」。
節目後半段轉入主題「微針電波」，兩位醫師以科學語言解析：傳統電波偏向整層加熱，強調緊實；微針電波則透過細針將能量傳導至真皮層，重點在於膚質調理與更新。節目明確聲明，這些資訊提供民眾衛教理解，不代表效果保證。林乃慧醫師以「舒肥料理」形容療程原理，引發全場笑聲，也讓觀眾以更輕鬆的方式理解能量技術的不同。
對於大眾最關心的修復期與疼痛感，兩位醫師均以中立語氣說明：「一般約3至7天恢復，但每人狀況不同。」張引碩醫師指出，專業醫師會依照膚質、目標區域與能量耐受度調整設定，並搭配充分麻醉與術後保濕。「重點不在深或淺，而在專業判斷。」
節目最後，主持人與醫師群一致強調三原則：安全、合格、溝通。鄧守成醫師呼籲：「不論在台灣或海外，醫療行為都應建立在信任與合法基礎上。」節目也提醒觀眾，術後照護如保濕、防曬與充分休息，都是維持肌膚狀態的關鍵。
本集欣獲「博而美國際」冠名支持播出，凸顯台灣優質醫美產業對正確美容醫學衛教的支持與在乎
