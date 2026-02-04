影／邊荷律暫別台灣重啟直播露面 見粉絲留言「等你很久」她感動淚崩

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。





[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters韓籍成員邊荷律（변하율），1月接連遭逢家庭重大變故，父親驟逝、母親病倒，為此她「暫別台灣」，還曾PO文坦言「需要再難過一下」，消息曝光後引發球迷與粉絲不捨關心。

而經歷喪父之痛的邊荷律，2月1日透過直播平台露面，直播一開，瞬間湧入粉絲們留言，網友寫下「好想你」、「等你很久」等留言，讓邊荷律看了感動落淚，直喊：「我更想你們！」

廣告 廣告

邊荷律因粉絲的留言感動落淚。（圖／翻攝自浪LIVE）

更多FTNN新聞網報導

影／邊荷律謝台灣粉絲「你們是我的家人」 對自己加油喊話感動全場

影／邊荷律現身信義區見粉絲 不捨大家淋雨狂喊：快點回家

影／峮峮版撒嬌舞太香停不下來！10秒畫面曝光全網喊：太暈了

