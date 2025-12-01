影／邊荷律現身信義區見粉絲 不捨大家淋雨狂喊：快點回家

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。





[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨

中職中信兄弟的韓籍啦啦隊女神邊荷律（변하율），憑藉親民個性及可愛外貌吸引許多粉絲人氣高的她受到許多廣告主青睞，代言多項產品。

11月30日邊荷律出席品牌的一日店長活動，當天現場湧入大量粉絲，只為一睹女神風采，不過活動進行到後半部，天氣卻不作美飄起雨來，擔心觀眾們淋雨的邊荷律，可愛地大喊「快點回家」，可見女神相當關心粉絲們。

邊荷律揮手要粉絲們快點回家。（圖／Threads：yuling_p.s.w）

