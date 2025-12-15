(影) 邦代海灘槍手疑效忠 ISIS! 艾班尼斯加強擁槍審核 2現場女警「凍住」挨批

[Newtalk新聞] 位於澳洲雪梨的邦代海灘在當地時間 14 日驚傳恐怖襲擊事件，兩名穆斯林移民持槍械攻擊在海灘上慶祝光明節的猶太裔移民，造成 16 人死亡與 42 人受傷，相關事件引發國際社會激烈討論。隨著事件不斷延燒，越來越多細節也被公開在網路上，澳洲當局針對事件的應對方式也成為網友們的關注焦點。





X 推主「NSTRIKE」發布推文指出，澳洲當局發布的調查報告稱，策劃此次邦代海灘恐怖攻擊事件的穆斯林移民納維德．阿克拉姆 ( Naveed Akram ) 與曾在澳洲境內策畫恐怖襲擊事件的「伊斯蘭國」( ISIS ) 成員艾薩克．埃爾．馬塔里 ( Isaac El Matari ) 關係密切，推測阿克拉姆很可能已經對 ISIS 「宣誓效忠」。

該報告補充表示，澳洲情報機構「澳洲安全情報組織」( ASIO ) 早在 2019 年時就開始了對阿克拉姆的跟蹤與監視，試圖進一步打擊 ISIS 的相關勢力。報告稱，澳洲警方在針對阿克拉姆駕駛至邦代海灘的座車進行搜索時，發現車上存在一面 ISIS 的旗幟，認為相關調查結果足以證明阿克拉姆與 ISIS 存在密切聯繫的推論。





澳洲雪梨邦代海灘 14 日發生針對猶太人群體的槍擊事件，澳洲當局公布的調查報告顯示，發動襲擊的穆斯林移民阿克拉姆很可能已經向「伊斯蘭國」( ISIS )宣誓效忠。 圖：翻攝自 @NSTRIKE1231 X 帳號





《澳洲廣播公司》( ABC ) 也發布報導，稱總理艾班尼斯於今 ( 15 ) 日下午召開全國內閣會議，要求全國各州州長以及領地首席部長參加，共同商議國內安全形勢的應對方法。艾班尼斯也宣布，將推動更嚴格的持槍權審核，進一步限制個人合法持有的槍枝數量，並提高定期覆核持槍執照的頻率。





針對澳洲當局準備進一步增加持槍難度的做法，X 推主「 Shijie 詩姐」批評稱，即使澳洲推行了全世界最嚴格的持槍禁令，「恐怖分子仍然能輕鬆弄到槍枝，絲毫不受影響」。「 Shijie 詩姐」認為，禁槍令只會降低平民面對暴行的反抗能力，「政府從人民手裡奪走了槍，徹底剝奪了澳洲人的自衛能力，迫使民眾面對恐怖襲擊時只能倉皇逃命」。





澳洲雪梨的邦代海灘 14 日也發生一起針對猶太裔群體的恐怖攻擊事件。有外媒分析認為，近期一系列暴力事件可能加劇各國甚至國際社會之間的分裂情緒。圖為被澳洲警方逮捕的槍手。 圖：翻攝自 X





X 推主「海闊天空」、「以色列戰爭」也針對澳洲政府發起批評，認為當局在面對恐怖襲擊時的反應「非常遲鈍」。「海闊天空」指出，在兩名穆斯林槍手朝著猶太人開槍時，兩名澳洲女警在第一時間趕到現場，但在後續 20 多分鐘的時間內，兩名女警並未針對槍手進行還擊，「任由槍手屠殺海灘上的猶太人」，質疑相關行為進一步增加了事件導致的人員傷亡。





「以色列戰爭」表示，澳洲當局對穆斯林移民長期採取「姑息政策」，甚至曾向企圖發起「全球聖戰」的穆斯林組織提供資金援助、允許穆斯林舉辦的反猶遊行通過重要地標。「以色列戰爭」強調，此次事件的發生原因源自澳洲當局對伊斯蘭恐怖主義的縱容，呼籲國際社會提高對相關議題的關注，向澳洲當局施壓。

