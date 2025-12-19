影/邦代海灘槍擊案後重新開放 數百民眾舉行海上追悼儀式

澳洲雪梨的邦代海灘在槍擊案後首度重新開放，19日，數百位衝浪者以集體划板入水繞圈的方式，向15名罹難者致哀。

大批衝浪客在邦代海灘舉行海上追悼儀式。（圖／美聯社）

在槍擊案發生數日後，救生員首次在海灘上豎起紅黃旗幟，象徵重新恢復巡邏。警方完成現場鑑識工作後，事發地點的公園和橋樑也重新對外開放。

這場海上追思活動距離槍擊案現場僅數百公尺。從空拍畫面可以看到，大批衝浪客在海中形成巨大圓圈，靜靜漂浮在溫和的海浪上，為逝者默哀。澳洲猶太人執行委員會共同執行長雷夫欽（Alex Ryvchin）向澳洲廣播公司表示：「這真是太美了，今天天氣很好，你可以看到那個場面。我以前見過划板致敬，但從未見過如此規模。」

民眾的哀悼情緒伴隨著大量公眾支持湧現。根據募資網站「GoFundMe」統計，來自60多個國家的7萬多人透過各種募款活動向這起事件的相關人員捐款，總額超過500萬美元（約1億5,782萬元新台幣）。其中，奪槍英雄艾哈邁德（Ahmed al-Ahmed）獲得250萬美元（約7,891元新台幣）捐款，他在槍擊案中從槍手手中奪下武器，但手臂中彈兩次。

艾哈邁德在社群媒體發布影片，呼籲全世界民眾「彼此支持，所有人類都要忘記一切不好的事情⋯⋯繼續努力拯救生命」。

而新南威爾斯州警察協會也為兩名在攻擊中受傷的警察發起募款，其中一人可能永久失明，募款金額已接近75萬美元（約2,367萬元新台幣）。

在捐血部分同樣出現破紀錄的支持。自當地組織「Lifeblood」在攻擊後發出協助呼籲以來，已有超過2萬5000人捐血。全澳洲共預約了將近9萬個捐血時段，創下史上最高紀錄。

