影／邱建富化身「郵差富哥」成功啟程 百K騎行八大郵局展決心

▲彰化縣長參選人邱建富今日化身「最接地氣的郵差富哥」，挑戰單日百公里、繞行彰化八大分局區郵局，用雙腳和汗水走進鄉親，展現「使命必達」的縣政決心。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣長參選人邱建富今（28）日化身「最接地氣的郵差富哥」，與好友們組成「富哥鐵馬隊」，挑戰單日百公里、繞行彰化八大分局區郵局，用雙腳和汗水走進鄉親，展現「使命必達」的縣政決心。

今天車隊中更有一位亮點成員，素有「鏟子超人阿公」之稱、曾從彰化騎鐵馬到花蓮參與救災的楊先生。他特地加入富哥鐵馬隊陪騎，把滿滿的勇氣、熱情和彰化人的硬頸精神一起帶上路，讓整個活動更具意義。

廣告 廣告

▲此次騎行從象徵「成功啟程」的鹿港郵局（成功路一號）出發。（記者林明佑翻攝）

此次騎行從象徵「成功啟程」的鹿港郵局（成功路一號）出發。邱建富表示，選擇以郵差意象展開行程，就是希望以行動象徵未來縣政將「使命必達、承諾必定落實」；而以單車繞行八大郵局，也代表他12年來走遍彰化的每一個角落。

▲邱建富指出，這不只是挑戰體力的百K騎乘，更是把「真民意」送進鄉親心坎裡的行動。（記者林明佑翻攝）

邱建富指出，這不只是挑戰體力的百K騎乘，更是把「真民意」送進鄉親心坎裡的行動。他一路騎過熟悉的道路，看見大家的熱情與期待，更加堅定要打造宜居、進步、且團結的彰化。

邱建富強調，未來他推動縣政也會秉持同樣的態度——踏實、親民、願意奔走，傾聽每一個聲音、回應每一項需求。他也感謝沿途鄉親熱情揮手加油，承諾會用更大的努力與行動回報大家。

「富哥騎郵行，彰化一定贏！」邱建富說，今天只是開始。他會持續用腳步、汗水和行動，把更好的彰化，一站一站親自送到大家面前。