影／邱建富啟動路口拜票 強調政策最完備、全力備戰提名

▲彰化縣長擬參選人邱建富啟動路口拜票，強調政策最完備、全力備戰提名。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】民進黨選對會今（3）日將就彰化縣長提名「類初選」民調題目做最後決定。邱建富競選團隊強調，即便程序尚未底定，他們仍然照既定步伐前進，政策、行動、活動一刻不鬆懈。今早正式啟動路口揮手拜票，本週日也將舉辦「超越125、彰化更幸福」藤山步道健行最終場，持續累積基層能量。

邱建富指出，自己已陸續推出「校地活化青年宅」、「台中區農改場正名」、及多項縣政白皮書等完整政策，是目前參選人中「政策最完備、方向最明確」的一位。同時也走入市場傾聽民意、到路口與鄉親打招呼、舉辦大型活動，讓選民更清楚他已隨時準備好承擔縣政。

廣告 廣告

今日團隊選擇在曉陽路、金馬路路口展開路口拜票。邱建富表示，這個路口相當具有意義，其「截角改善工程」正是在他擔任彰化市長期間推動完成，成功紓解車流壅塞、讓交通更順暢。他強調，彰化不缺想法，缺的是會做事的方法與願意負責任的人，而他就是那個「做得到、做更好」的人。

邱建富也預告，本週日將舉辦藤山步道「超越125、彰化更幸福」健行活動最終場，邀請鄉親一起用腳步迎接更幸福的彰化，象徵邁向縣政的最後備戰階段。