影／邱建富拋「五吉幸福」政見 喊打造全齡友善彰化

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】民進黨彰化縣長擬參選人邱建富今正式公布「五吉幸福」政策，內容涵蓋長者照顧、育兒支持、青年發展、托育量能及青年安居等五大方向。他強調，政策目標就是要讓「彰化人五吉、富足又幸福」，並再次喊話「好政策不分藍綠，只要對鄉親好，就該延續、甚至加碼」。

敬老禮金爭議 邱建富：6千是我任內成功加碼

近期外界把彰化市敬老春節禮金6,000元歸功現任公所，邱建富特別澄清，禮金行之有年，而從5,000元提高到6,000元，則是他當市長時提出政見且落實完成的。他也感謝葉滿盈、陳杰、温國銘三任前市長奠定制度、穩定延續，加上他任內透過開發財源，才能讓政策「不只延續、更能往前走」。

■ 第一吉：老人健保免費＋長青幸福卡加倍升級

邱建富表示，若當選，最優先推動「老人健保免費」，減輕長者最基本的健康支出。此外，長青幸福卡將全面升級，點數從1000點加倍到2000點，單次扣點上限提高到200點，使用範圍擴大至運動、藝文、生活等，讓長輩「不是只有領卡，而是每天都用得到、真的有感」。

■ 第二吉：生育補助20萬元！童萌卡延伸到6歲、加碼到12000點

邱建富提出「萬萬歲生育補助」，中央明年開始的10萬補助，彰化再加碼10萬元，合計20萬元，直接減輕年輕家庭壓力。此外，童萌卡也同步升級，原本0至3歲，延伸至6歲，點數提升至12,000點，他表示，「要生、敢生、敢養，政府要一起幫你養」。

■ 第三吉：托育大升級 增設24小時臨托、擴大2歲專班

邱建富指出，設立24小時臨托中心及日間臨托及延托，提供夜間、突發狀況的托育服務，並擴大2歲專班，強化公共托育量能，讓家長工作更安心，孩子也能穩定接受照顧。

■ 第四吉：3億元青年基金 支持青創、青農返鄉升級

邱建富表示，青年創業與青農投入面臨資金與技術門檻，因此將成立3億元青年基金，提供創業輔導、設備補助、技術資源等，讓青年願意回來、留得下來，讓彰化產業升級更有動力。

■ 第五吉：「校地再生」打造青年社宅 讓年輕人住得起

邱建富提出，將透過精算未來30年就學人口，重新盤點校地使用，透過「校地再生」規劃青年社會住宅。他強調，這不只提高校地效益，也能讓青年在彰化擁有「住得起、住得好」的安居空間。

邱建富強調，「五吉幸福」政策從長者、青年到新手爸媽都能受惠，是完整的全齡照顧計畫。目標就是讓彰化再次偉大，讓彰化人過得更富足、更幸福。