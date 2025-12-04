影／邱建富拋「雙博縣政論壇」邀請 盼與謝衣鳳同台論縣政

▲彰化縣長擬參選人邱建富公開向國民黨立委謝衣鳳發出邀請，希望共同舉辦「雙博士縣政論壇」。消息曝光後，在地方政壇掀起討論聲浪，不少鄉親表示「敲碗已久」。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】2026年彰化縣長選情逐步升溫，民進黨參選人邱建富4日一早於和美主要路口拜票、市場掃街後，隨即前往彰化一處記帳事務所與在地鄉親舉行座談會。會中，他首次公開向國民黨立委謝衣鳳發出邀請，希望共同舉辦「雙博士縣政論壇」。消息曝光後，在地方政壇掀起討論聲浪，不少鄉親表示「敲碗已久」。

邱建富指出，目前綠營表態參選的4位人選中，他是唯一具博士學歷，也已率先提出縣政白皮書及多項政策藍圖。他認為，縣政規劃必須建立在研究、治理架構與長期推動能力之上，「若由兩位具博士背景的候選人同台接受縣民檢驗，是最直接的比較」。

這場座談會因地點在記帳事務所舉辦，吸引不少中小企業及服務業者參與。邱建富表示，彰化為全台中小企業最密集縣市，精密機械、金屬加工、自行車零件等產業正面臨升級壓力；而餐飲、零售及家族型企業則持續受到少子化、人力短缺與成本攀升衝擊。

邱建富強調，若要讓彰化拚經濟，縣府必須扮演統籌角色，從產業升級、青年留鄉到行政簡政，都必須有更完整的政策框架，才能支撐下一階段發展。

邱建富坦言，雖離開公職逾十年，但基層組織仍維持一定支持度，且跨越藍綠白。他認為，這顯示選民更看重誰願意做功課、誰能理解企業與家庭實際需求，而非單純依政黨顏色作判斷。

針對「雙博論壇」，邱建富重申，他以開放心態提出邀請，期盼藉此讓縣民能清楚比較政策內容與施政能力。他表示，既然鄉親期待，我先表態。也期待謝立委能回應，一起為彰化進行一場最有內容的公開對話。對此，立委謝衣鳯表示，大家都在各自的專業領域努力，如今正值民進黨的類初選階段，她不適合介入。