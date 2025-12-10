影／邱建富：38年民主桶箍不鬆動 世界人權日呼籲團結支持最穩健的選擇

▲彰化縣長擬參選人邱建富說，自己在1987年10月17日加入民進黨，至今38年，不論擔任民意代表或地方公職，他始終堅持一個原則，只要對社會更好、對人民更好，就一定要努力去做。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】今（10）日是「世界人權日」，邱建富表示，無論在什麼時代，人權、公平與尊重，都是讓社會穩定、讓國家前進的核心價值，也是台灣能夠持續進步的力量。

邱建富回憶，自己在1987年10月17日加入民進黨，至今38年，是民進黨彰化創黨黨員與終身黨員，更曾擔任兩屆彰化縣黨部主委。他表示：「38年來，我一路走來始終如一，對民主、對人權的堅持，從來沒有改變過。」，因為唯有健全的民主制度，人民的權利才能被看見、被保障。

邱建富說，38年來，不論擔任民意代表或地方公職，他始終堅持一個原則，「只要對社會更好、對人民更好，就一定要努力去做。」多年來在彰化基層服務，他看見不同家庭、不同產業、不同信仰的人們，其實有同樣的期待，生活更安心、孩子有前途、家鄉能變得更好。

邱建富表示，黨內初選不是對立，而是民主過程中的一次選擇，要找出最能凝聚社會力量、最理解地方需求的人選。「我相信，長期扎根地方、了解產業發展與基層困難的人，才能真正帶領彰化向前。」

他強調：「不分顏色、只講專業、只做對的事情。」這是他38年來始終如一的原則，也是希望帶給彰化最實在的承諾。

最後，在世界人權日這天，邱建富呼籲大家一起珍惜台灣得來不易的民主，共同守護公平與尊重的價值。他表示：「我準備好用我累積的經驗、人脈與跨界支持，凝聚更多力量，讓彰化成為一個更安全、更公平、讓每個人都能安心生活的地方。」