影/邱毅座車北市逆向違規遭網友拍下 警：依法舉發

前立委邱毅座車昨（2）日晚間6時許，在北市大安區某巷弄逆向行駛，網友行車記錄器拍下車輛違規及邱毅下車畫面PO網，引起網友熱議，轄區警方表示違規事實明確將依法開罰。

有網友昨日晚間6時許開車行經北市大安區仁愛路三段31巷時，發現來向一輛休旅車直接在巷口逆向停車堵住車道，影響車輛通行，遂將行車記錄器畫面上傳臉書社團，表示「逆向停車堵住車道，結果 居然是某政治人物」。

監視器畫面可見，逆向行駛違規的黑色休旅車大剌剌停在巷口，沒多久後座電動門突然打開，讓車上一名男子下車，PO文者仔細一看，竟然是前立委「邱毅」，還在車上大喊「逆向違停，真的太誇張了，檢舉他，政治人物你們沒看到是誰嗎？」

對此轄區大安分局警方表示，有關民眾於網路社群發佈，有車輛在大安區仁愛路段逆向臨時停車，經初步檢視影像內容，車牌號碼及違規事實具體，將進一步主動調閱警用監視器影像資料，通知駕駛到案說明，查證違規事實及樣態後，將主動依法舉發。

警方呼籲，民眾駕駛汽、機車請遵守交通規則，勿貪圖一時方便而違規，造成其他用路人的危險。

