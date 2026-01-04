影／邵雨薇跨年喝茫大跳 BIGBANG！ 倒數時「直接睡死」吳慷仁緊黏放閃

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。





[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜

藝人邵雨薇與吳慷仁愛情長跑多年，感情生活始終穩定。日前邵雨薇在社群分享跨年夜趣事，透露自己和一群好友酒後大跳〈BIG BANG〉，不過跳舞機上的舞步和原版似乎差很大，還被一旁朋友笑說：「沒聽音樂根本不知道在跳什麼」。

她更自爆在倒數前一刻「喝到斷片」，幽默寫道：「2025-2026 的那一秒我完全沒參與，謝謝，不知道是累爆、醉爆，還是跳舞跳到暈爆。」不過眼尖網友發現，照片中的她竟睡倒在吳慷仁身旁，而男方則對著鏡頭調皮比出 YA 手勢，甜蜜互動讓網友直呼：「真的太閃了！」、「第二張嗑到了！」

邵雨薇在跨年夜和好友喝茫大跳〈BANG BANG BANG〉倒數時直接睡死在吳慷仁身旁。（圖／IG：1989ivyshao）





