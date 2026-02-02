影／部會可「拒答」李貞秀質詢？王鴻薇：拒答質詢就是違法

陸配李貞秀將正式遞補民眾黨不分區立委，對此有官員表示，在李貞秀提出放棄中國大陸國籍證明前，部會可拒答質詢，對此國民黨立委王鴻薇批評，此舉是打壓外配參政權。

王鴻薇批評，若部會首長拒答質詢就是違法，李貞秀遞補不分區立委，只是須在一年內提出放棄中國國籍證明，在此之前他就是合法立委，部會首長就有義務接受她質詢，王鴻薇也認為，李貞秀只是因為是陸配，就被「扣帽子」，是打壓外配參政權。

