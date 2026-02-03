影/部落客機上「挑戰摸空姐手」 遭批性騷卻嘲：賺到流量

旅遊部落客經營「玩走日本」臉書專頁，因發布試圖碰觸空服員手部的機上影片而引發網友撻伐，事後卻以「改個文案就有流量」為由自我辯解。該影片被轉發至社群平台Threads後，瀏覽次數突破五十萬，引發大量批評聲浪，多位網友直指此舉已構成性騷擾行為。

臉書「玩走日本」po出影片宣稱「挑戰摸到日本空姐的手手」引發爭議。（圖／翻攝自「玩走日本」臉書）

影片內容顯示，當空服員嘗試為該部落客打開座位桌板時，他刻意伸手想碰觸對方，空服員立即縮手閃避。當空服員再次嘗試開啟桌板，他又故伎重施，空服員再次迅速避開。該部落客在貼文中寫道：「挑戰摸到日本空姐的手手，遇到對方是老江湖...防禦+1000。比土耳其冰淇淋拿甜筒還困難...」

民進黨桃園市議員黃瓊慧對此表達強烈不滿，她在留言中指出：「空姐就已經在閃了他手還伸過去...這很母湯，而且他還po文...」許多網友也紛紛抨擊，批評聲浪包括「真的超多噁男把無聊笑話當有趣」、「怎麼不挑戰死在日本」、「性騷擾，超噁爛」等。有網友更指出：「他的帳號裡面有開流量分潤，感覺就是製造爭議賺流量的貼文」。

面對眾多批評，「玩走日本」專頁經營者非但未道歉，反而表示自己只是「拿之前要幫空姐開桌板的影片改個文案」，並對引發的爭議感到沾沾自喜，聲稱「謝謝各位的流量」、「改個文案就有流量，實在太舒服了」。此回應更引發網友對其缺乏尊重與反省的批評。

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

