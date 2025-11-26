影/郭正亮曝賴清德1.25兆軍費「忽悠」：買不到E-2K無法與美日聯防

總統賴清德今（26）日宣布國防部完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」的規劃，預計未來8年投入400億美元（約新台幣1.25兆元）追加國防預算對抗大陸，前立委郭正亮質疑採購項目待檢驗。

郭正亮26日上 《大新聞大爆卦》。 （圖／中天新聞）

郭正亮今日上中天節目《大新聞大爆卦》指出：「它裡面有幾個錯誤啦，中國大陸對台灣2027是建立了武統能力啦，是客觀上，他沒有說要打啊，你怎麼可以說為目標呢？中國大陸對外都是公開講的，美國也這樣認為，所以說台灣要及早強化國防，並不是說那年要發生戰爭吶，你不要搞錯了。」

賴清德26日宣布追加1.25兆國防預算。（圖／中天新聞）

郭正亮並指出：「而且他這個400億美金吶，它是分8年嘛，這個跟川普的理解不一樣喔，川普的理解是年度預算，所以實際上你1年只增加了50億美金，就1500億元嘛，1500億元才多少？你現在國防預算到9500億元，再加特別預算1500億元進來，所以你每年就是1.1兆元嘛，1.1兆元實際上只有3.6%，你怎麼可以寫5%呢？所以我就覺得奇怪，你寫5%幹什麼？你為什麼要寫呢？我覺得他的幕僚真的是，怎麼沒有人核稿？這個如果叫我核稿我一定會提醒你，人家美國國防部次長柯伯吉講的5%是指年度預算，你怎麼可以用特別預算來忽悠呢？那不然你就不要講5%，讓川普瞭解你這個心意就好。」

郭正亮表示：「這個400億美金其實我們早就聽到了啦，因為徐巧芯早就說王定宇又在那邊講，所以我們早就知道，他真正要擔心的是，我相信會有很多軍事專家來評估你什麼東西買得到啦，那坦白說這個9500多億元啊，我的理解啦，裡面應該有200億美金是要軍購，大概6000多億元，那裡面就有一些重要的項目，我們就拭目以待川普會不會批准，我希望川普批准啊，其實國民黨並沒有反對國防，我們是希望買到真的用得上的。」

郭正亮舉例：「比如說E-2D空中預警機，國防部從拜登時期就一直在開，美國就是不給，我們現在的預警機是E-2K欸，那多老你知不知道？這一項我覺得就是檢驗的最重要的項目，因為E-2D是美國現役裝備，你如果到時候真的要有所謂美軍、日本的連線連網，你沒有E-2D你怎麼弄啊？這個是很實際的東西，而且據我了解，我們是要買4到6架，是真心要買啊，而且整個軍隊也是往這個方向在慢慢培訓相關的能力啊，因為你這樣才能夠聯防啊。所以我是覺得到時候看項目啦，因為今年採購項目還沒有浮上檯面，你們即將看到。」

