影/郭正亮：蕭美琴IPAC演講「范雲邀請」跟歐洲議會無關
副總統蕭美琴7日現身在比利時布魯塞爾舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會發表演說，但遭質疑只是借歐洲議會會議廳，且是擔任IPAC共同主席之一綠委范雲邀請，前立委郭正亮分析指，這有什麼了不起？
郭正亮今（12）日上中天節目《綠也掀桌》表示：「總統賴清德如果到明年520都還沒有去到美國本土啊，你就太丟臉了！兩年餒，那就表示你外交完全失敗！只能透過那種范雲邀請蕭美琴這種方式嘛，IPAC共同主席之一就是范雲吶，那范雲邀請蕭美琴，這有什麼了不起？那個一下就被拆穿了啦，因為我昨天看到有人說連那個藏獨代表都去了。」
郭正亮指出：「我覺得IPAC就是把台獨、藏獨、疆獨視為同一類啊，所以這個不是外交啊，是反中大集會啊，這哪裡是外交？而且它是進去才把你的名牌掛上去，台灣副總統，她進比利時跟到歐洲議會都沒有說副總統啊，然後歐洲議會也沒有列入當日的活動記錄，這個叫場邊活動，side event，就跟那個EPAC習近平不是見了川普嗎？這個叫做APEC的場邊會議，它沒有列入APEC的記錄啊，所以這跟歐洲議會完全沒有關係，你去看歐洲議會的議事錄，一個字也沒有！你只是借場地而已啊。」
延伸閱讀
網PO「捐80億歐元換副總統演講」刑事局逮2嫌！他喊「反串文當真的人腦子有問題」
蕭美琴IPAC演說與在野分享光環 王鴻薇：對比賴清德格局高下立判
恭賀蕭美琴在IPAC峰會演說 陳水扁：盼賴清德成歐洲議會演說第一人
其他人也在看
全盲攀岩家挑戰1863公尺漁夫塔 小林幸一郎失明仍堅持夢想
記者許瑞麟報導／《攀岳人生》敘述日本盲人攀岩家小林幸一郎，攀越美國猶他州海拔1863公尺的「漁夫塔」（Fisher Towers）。曾登上《時代》雜誌封面、世界八大洲最高峰盲攀紀錄保持人艾瑞克維亨邁爾（Erik Weihenmayer）更英雄惜英雄現身為小林打氣，引發攀岩界轟動。Yahoo娛樂訊息 ・ 22 分鐘前
蔡英文訪"歐積電"談台德科技合作 波蘭青年偶遇要合照
政治中心／綜合報導前總統蔡英文出訪德國，來到歐洲科技重鎮德勒斯豋，也就是台積電德國廠所在的城市，參觀正在興建的"歐積電"，並與台灣工程師交流。隨後由市長親自導覽，介紹老城區的景點時，剛好碰到波蘭遊客，一眼就認出她是台灣前總統，甚至還有追蹤蔡英文的IG。民視 ・ 1 小時前
不怕中國「全球抓捕」 沈伯洋現身德國國會：勇敢台灣人不退縮
中國近期以涉犯「分裂國家罪」立案偵辦民進黨立委沈伯洋，並揚言將「全球抓捕」。對此，沈伯洋今（12）日現身德國柏林，強調他將以台灣立委的身份赴德國國會，為自由與民主作證，「做為勇敢的台灣人，我們絕對不會因為這樣而退縮。」中國國台辦去年10月將沈伯洋列入「台獨頑固份子」清單，重慶市公安局日前發布警情通報，宣布對沈伯洋立案偵查，指控他發起並建立「黑熊學院」，涉嫌分......風傳媒 ・ 1 小時前
NBA》客場慘敗雷霆 「嘴綠」賽後開噴
近期展開客場之旅的金州勇士，今天（12日）102比126不敵「衛冕軍」奧克拉荷馬雷霆，吞下本季第六場緯來體育台 ・ 10 小時前
颱風改全自由座擠爆 高鐵乘客「夾門.捶車廂」
颱風攪亂高鐵！通勤族怒：等超過一小時才上車 鳳凰颱風影響高鐵營運，今日全面改為每小時三班自由座列車，導致桃園站大排長龍，有乘客等候超過一小時才能上車，甚至被車門夾到也要硬擠！還有人因無法上車憤而捶打車廂，場面混亂。高鐵坦言，因延誤未滿5分鐘，無法提供延誤證明，讓許多月票族怒吼只能請假。高鐵已於傍晚增開南下列車，盼能紓解人潮。TVBS新聞網 ・ 32 分鐘前
蔣萬安贏了！台北出大太陽 網友要「咕嚕咕嚕人」出來道歉
鳳凰颱風來襲，台北市長蔣萬安昨天宣布今天（12日）正常上班上課後，臉書再度遭到網友灌爆「蔣不聽」、「咕嚕咕嚕」等流言洗版。不過今早天氣放晴甚至一度出現大太陽，先前留言的網友大翻車，同篇貼文也湧進「出太陽啦，各位」、「300％連任」、「台北沒放颱風假是明智決策」、「罵人的要不要出來道歉」。中天新聞網 ・ 17 小時前
再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」 最新風雨預測出爐
鳳凰颱風加速往台灣逼近！中央氣象署表示，颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。不過根據氣象署最新16時風雨預報顯示，明日6時至12時風力部分仍有4縣市達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
不斷更新／花蓮2村里颱風假！22縣市都宣布了 明日停班課全台資訊一次看
即時中心／徐子為報導鳳凰颱風持續逼近台灣，今（12）晚於屏東恆春半島登陸，但外圍環流配合東北季風，全台多地今日依舊風勢猛烈。。以下為《民視新聞網》整理全台各縣市停班、停課資訊。民視 ・ 3 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 13 小時前
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
娃娃認與黃明志「激戰多次」！曝他與「多年女友」關係
娛樂中心／于士宸報導馬來西亞藝人黃明志日前捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，隨著案情持續延燒，馬國警方也將調查方向從「猝逝案」轉為「謀殺罪」偵辦，並二度申請延扣，扣留時間3天，黃明志至少會留置至11月13日。然而，「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）日前爆料，自己曾在3月被帶往大馬旅遊，親口證實與黃明志「多次約砲」，如今更鬆口與黃明志交往15年女友的真實關係。民視 ・ 1 天前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
粿粿搬錢救王子1／粿粿、王子美國行後就被甩 她慘淪三角風暴隱形受害者
究竟是什麼樣的愛意，導致粿粿對於王子如此飛蛾撲火？恐怕也是來自於和王子之間，戀情失速發展的極度張力。熟知內幕的人士透露，其實在粿粿跟王子迸發情愫時，王子同時也跟女星席惟倫交往。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 15 小時前
遊美出軌另一對3／簡廷芮、王子「互撩留言全被挖出」 網友扮柯南：貼得比粿粿還近
王子被爆不僅介入粿粿與范姜彥豐的婚姻，現在更被起底也撩過簡廷芮，不僅互動曖昧，社群網站上一來一往的留言也被翻出。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
神判斷！桃園先放假再上班 張善政貼文獲讚：直接把證據圈給你看
桃園市長張善政昨（11）日晚間宣布週三正常上班上課，不少網友看到桃園的真實天氣後，湧進臉書留言，表示「張市長是理工背景相信科學數據」、「今天根本好天氣，一群不知道在崩潰什麼？」、「桃園早上天氣好，沒放假是依照專業評斷來決定」，甚至桃園市議員于北辰也在總質詢時肯定張善政，週二放颱風假是體恤市民的正確決策。中天新聞網 ・ 11 小時前
辛龍中1.2億樂透揭密訣 笑說好運「全都是劉真帶來」
辛龍因愛妻劉真過世，消失演藝圈5年，昨（11日）無預警現身飛碟電台，侃侃而談劉真生病到離世後的心情。辛龍堪稱演藝圈的寵妻男星，當年她花50元中樂透頭彩1.2億元，還笑說好運「全都是劉真帶來」，當時他坦言中大樂透後，雖生活沒有太大改變，但卻讓他更珍惜與家人相處的時光。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
安歆澐公布家暴照！痛訴腦嚴重缺氧後遺症：老公「力氣大到無法承受」
女星安歆澐因參加《超級星光大道》而走紅，與小16歲亞運龍舟國手莊英杰結婚7年，近日傳出莊英杰這劈腿她的人妻朋友，甚至曾拿菜刀砍冰箱，還動手勒暈她，兩人從此分居，目前正在打離婚官司。安歆澐近日上節目公布被家暴的驗傷照，透露當時腦部嚴重缺氧，導致眼結膜出血、臉部血管也大爆裂，至今還有後遺症。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前