影/郭正亮：蕭美琴IPAC演講「范雲邀請」跟歐洲議會無關

副總統蕭美琴7日現身在比利時布魯塞爾舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會發表演說，但遭質疑只是借歐洲議會會議廳，且是擔任IPAC共同主席之一綠委范雲邀請，前立委郭正亮分析指，這有什麼了不起？

郭正亮13日上 《綠也掀桌》。 （圖／中天新聞）

郭正亮今（12）日上中天節目《綠也掀桌》表示：「總統賴清德如果到明年520都還沒有去到美國本土啊，你就太丟臉了！兩年餒，那就表示你外交完全失敗！只能透過那種范雲邀請蕭美琴這種方式嘛，IPAC共同主席之一就是范雲吶，那范雲邀請蕭美琴，這有什麼了不起？那個一下就被拆穿了啦，因為我昨天看到有人說連那個藏獨代表都去了。」

蕭美琴IPAC演講。（圖／外交部）

郭正亮指出：「我覺得IPAC就是把台獨、藏獨、疆獨視為同一類啊，所以這個不是外交啊，是反中大集會啊，這哪裡是外交？而且它是進去才把你的名牌掛上去，台灣副總統，她進比利時跟到歐洲議會都沒有說副總統啊，然後歐洲議會也沒有列入當日的活動記錄，這個叫場邊活動，side event，就跟那個EPAC習近平不是見了川普嗎？這個叫做APEC的場邊會議，它沒有列入APEC的記錄啊，所以這跟歐洲議會完全沒有關係，你去看歐洲議會的議事錄，一個字也沒有！你只是借場地而已啊。」

