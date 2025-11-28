影／郵差阿伯重返崗位 花壇日照中心與彰化郵局攜手圓夢

▲花壇秀和苑日照中心日前和彰化郵局合作，安排「圓夢計畫」，讓退休超過25年的李阿伯回到以前的工作場所。（圖／花壇秀和苑日照中心提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】「大家都叫我郵差先生。」這是退休多年的李阿伯，穿上郵差制服後說的第一句話。花壇秀和苑日照中心日前和彰化郵局合作，安排「圓夢計畫」，讓退休超過25年的李阿伯回到以前的工作場所。老同事看到他都很開心，現場的氣氛溫暖又熟悉。

彰化郵局特別準備了一套快捷組的郵差制服給他換上。從扣鈕扣到戴帽子，李阿伯都很仔細。郵局同仁還帶他重溫以前的工作，包括坐郵務車、整理信件、蓋郵戳等。雖然動作慢了一點，需要提醒，但看得出他對郵務工作的喜歡和熱忱。

過程中，幾位以前一起工作的同事也特地過來打招呼，說李阿伯當年帶過不少徒弟，其中有的現在還在郵局工作，大家都很尊敬他。不過因為多數同仁外出送信，沒能碰到他的徒弟。

彰化郵局賴正造副理與柯彥宏科長全程陪同，他們表示，能再次迎接一起努力過的夥伴，讓郵局同仁都覺得很感動。

活動中，秀和基金會特別準備了一封信，請李阿伯親自送回花壇秀和苑。他接過信後，習慣性的再三確認收件人與地址。工作人員提醒他今天不用騎車，會一起開車回日照中心。他小心的拿著信件，順利把信送到陳儀珊主任手中，「使命必達」完成任務。

花壇秀和苑副主任林嘉瑜表示，「圓夢計畫」的目的，是讓長者回到熟悉的地方，找回角色與責任感。對許多長者來說，工作是一段重要的人生記憶，再次體驗能帶來很大的力量。

花壇秀和苑陳儀珊主任也說，每位長者都有自己的故事值得被看見。透過與在地單位合作，這些圓夢活動不只是形式，而是讓長者真正被尊重與理解。未來秀和苑日照中心會持續推動不同的圓夢主題，讓更多長者在人生後半段依然能追夢、做選擇、留下一份感動。