影／鄧紫棋見粉絲高舉《啓示路》 秒切宣傳模式：幫我打廣告是嗎？





[FTNN新聞網]影音中心／陳沛妤

歌手鄧紫棋近日在演唱會上與歌迷互動時，配合歌迷要求，對著鏡頭做出招牌「金魚嘴」，瞬間掀起全場歡呼。有趣的是，鄧紫棋做完表情後，發現台下有歌迷高舉自己寫的小說《啓示路》，讓她立刻開啟宣傳模式，笑虧對方：「你舉起了我的小說，是因為我做了金魚嘴之後，你給我一點獎勵，幫我打廣告是嗎？這是我做金魚嘴的費用！」甚至對著歌迷喊道「你的頭不要遮住我小說，不然我怎麼打廣告！」，一連串可愛發言逗得全場哈哈大笑。

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鄧紫棋6日在吉隆坡開演唱會。（圖／抖音：大可愛8527、微博：GEM鄧紫棋）

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