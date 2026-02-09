影/鄭朝方不想選新竹縣長？陳琬惠：民眾黨好幾位想競選竹北

朝方不想選新竹縣？陳琬惠：民眾黨好幾位想競選竹北針對2026年新竹縣長選舉佈局，藍綠白各陣營備受關注。前立委陳琬惠在政論節目《大新聞大爆卦》中分析，儘管民進黨主席賴清德有意徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，但她觀察鄭朝方目前態度仍是**「還在觀望」，傾向先「守好」竹北市長一職。同時她也透露，民眾黨在竹北實力不容小覷，「黨內有幾位想要爭取竹北這個地方的競選」**。國民黨新竹縣長提名戰火點燃，立委徐欣瑩與副縣長陳見賢競爭激烈，引發外界對藍營整合的擔憂。陳琬惠在節目中指出，若是這種激烈的內部互打發生在民眾黨，「中評會不知道送幾次了」。她認為國民黨這兩位參選人的競爭狀況**「非常的白熱化」，若持續下去，「對整個新竹縣的選情確實會造成衝擊，包含竹北我認為也是會的」**。對於民進黨的人選，外界普遍認為賴清德屬意鄭朝方出戰。然而，陳琬惠分析，鄭朝方對於轉戰縣長一事，「從一個完全不想選到現在是不是已經完全點頭，我也覺得他還在觀望」。她進一步解釋，鄭朝方在竹北這個地方**「其實他才做一屆而已，所以他還是蠻想要繼續把他守好這樣子」**，顯示鄭朝方對於是否直攻縣長大位仍有保留。至於民眾黨在「大新竹」地區的佈局，陳琬惠表示，民眾黨主席柯文哲上次在竹北的得票表現不錯，因此民眾黨內部對於竹北市長選舉躍躍欲試。她透露：「其實我們黨內有蠻......也有幾位想要爭取竹北這個地方的競選。」陳琬惠也提到，大新竹地區包含新竹市與新竹縣，本來大家覺得**「藍白如果有機會聯手」**，對整體發展會有更好的前景。但如今國民黨在新竹縣陷入內戰，若整合不順，可能會對後續選情造成變數。

2026年新竹縣長選舉布局，藍綠陣營人選都尚未明朗。前立委陳琬惠在中天政論節目《大新聞大爆卦》中分析說，儘管民進黨主席賴清德有意徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，但她觀察鄭朝方目前態度仍是「還在觀望」，傾向先「守好」竹北市長一職。同時她也透露，民眾黨在竹北實力不容小覷，「黨內有幾位想要爭取竹北這個地方的競選」。

鄭朝方。（圖／臉書）

國民黨新竹縣長提名戰火點燃，立委徐欣瑩與副縣長陳見賢競爭激烈，引發外界對藍營整合的擔憂。陳琬惠在節目中指出，若是這種激烈的內部互打發生在民眾黨，「中評會不知道送幾次了」。她認為國民黨這兩位參選人的競爭狀況「非常的白熱化」，若持續下去，「對整個新竹縣的選情確實會造成衝擊，包含竹北我認為也是會的」。

對於民進黨的人選，外界普遍認為賴清德屬意鄭朝方出戰。然而，陳琬惠分析，鄭朝方對於轉戰縣長一事，「從一個完全不想選到現在是不是已經完全點頭，我也覺得他還在觀望」。她進一步解釋，鄭朝方在竹北這個地方，「其實他才做一屆而已，所以他還是蠻想要繼續把他守好這樣子」，顯示鄭朝方對於是否直攻縣長大位仍有保留。

至於民眾黨在「大新竹」地區的布局，陳琬惠表示，民眾黨主席柯文哲上次在竹北的得票表現不錯，因此民眾黨內部對於竹北市長選舉躍躍欲試。她透露：「其實我們黨內有滿......也有幾位想要爭取竹北這個地方的競選。」

陳琬惠也提到，大新竹地區包含新竹市與新竹縣，本來大家覺得「藍白如果有機會聯手」，對整體發展會有更好的前景。但如今國民黨在新竹縣陷入內戰，若整合不順，可能會對後續選情造成變數。

