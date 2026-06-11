影／鄭朝方批國民黨初選刀刀見骨 徐欣瑩：非常尊敬陳見賢

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國民黨參選人、立委徐欣瑩今天（11日）接受飛碟晚餐主持人王淺秋專訪。（圖：飛碟聯播網提供）

民進黨正式提名竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，國民黨參選人、立委徐欣瑩今天（11日）接受飛碟晚餐主持人王淺秋專訪時，強調自己對新竹縣義無反顧，沒有猶豫不決，為新竹縣奉獻的決心，跟鄭朝方完全不同。

徐欣瑩指出，自己在新竹縣歷任兩屆縣議員、兩屆立委，對地方治理有多年經驗，並在立委任內，向中央爭取經費建設新竹，她大酸鄭朝方經過半年多的再三考慮，最後終於「奉旨提名」，並形容鄭朝方擅長做華麗包裝，像一名「網紅夢想家」，自己則出身交大理工，做事實實在在，是兩人不同處。

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徐欣瑩強調，新竹的建設與發展不能靠浪漫，必須要實在推動，她並透露，在地方聽到不少傳聞，鄭朝方同意選縣長是被黨中央強力要求，雙方是否有交換說、條件說，目前無法證實。

被問到國民黨新竹縣長黨內初選殺到刀刀見骨，目前整合狀況？徐欣瑩指出，她非常尊敬副縣長陳見賢，強調自己選也等於陳見賢選，兩人會一起為新竹縣努力，畢竟真正的對手是民進黨，不是黨內同志。

徐欣瑩指出，明起國民黨將針對竹北市長人選進行一連三天的內參民調，再與民眾黨協調，找出藍白最強人選參戰，並與新竹市長高虹安攜手，「黃金三角」共同打贏選戰。同時，北北基桃竹竹苗等北台縣市，也將串聯共同競選。

針對目前情勢，徐欣瑩以「一場硬仗」形容，強調會戰戰兢兢、如履薄冰。至於黨主席鄭麗文主導的兩岸路線對選情的影響？徐欣瑩指出，鄭麗文主張兩岸和平，大多數人非常認同，在鄭麗文加持，加上民眾黨主席黃國昌輔選下，對新竹縣長選情大有幫助。

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