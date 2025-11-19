影/鄭銘謙否認台灣詐騙第1名「沒有喔！不能這樣講喔！」

太子集團跨國詐騙、洗錢案，美國查扣高達12萬枚比特幣（價值約新台幣4605億元），台灣執法單位遭質疑偵辦不力，法務部長鄭銘謙今（19）日赴立法院備詢聲稱有努力打詐。

吳宗憲19日質詢鄭銘謙。（圖／中天新聞）

鄭銘謙今日赴立法院出席「太子集團涉詐案、跨部會防詐及打詐成效，以及參考新加坡打詐鞭刑入法之可行性評估」專題報告並備質詢。國民黨立委吳宗憲質詢時提及：「大概在2008年的時候，那時候法務部派我去上個美國政府開這個反洗錢的訓練，我記得當時調查局的人跟我一起去出國受訓的人，我覺得他們都非常傑出，所以後來APG來做我們反洗錢調查的時候，其實我們的績效是非常棒的，那不能這幾年開始就劣化了啊，10幾年而已唉，不到20年唉…」，鄭銘謙搶話稱：「我們還是亞洲第1名啊，我們現在是亞洲第1名啊」。

吳宗憲回應：「對，但是詐騙也是第1名吶。」鄭銘謙激動地回應：「沒有，不能這樣講喔，這個…這個…委員你有數據嗎？你有數據說我們詐騙是第1名嗎？」吳宗憲質疑：「那太子集團你怎麼樣？」鄭銘謙喊：「太子集團我們掌握了啊，我們查獲了啊，我們這個案件辦得是非常龐大…」。

吳宗憲19日質詢鄭銘謙。（圖／中天新聞）

吳宗憲指出：「我們詐騙是民怨第1名啦，部長如果你認為詐騙不是民怨第1名，或你需要數據，你就去問一下所有的人吧。」鄭銘謙繼續喊：「委員您的數據，我們不是第1名啊，我們洗錢防制是全亞洲第1名。」吳宗憲再指出：「對啦，部長，我一直跟你講詐騙現在是民怨的第1名啦，現在狀況是這樣子，你今天如果你要爭執做這個數據有問題，那你去問一下媒體，你去問一下做民調，是不是詐騙就是我們現在民怨的第1名。」

鄭銘謙仍辯：「我們現在案件整個查獲量跟整個一個財損量都已經呈下降趨勢了，這個我們各個單位的報告都是呈這個趨勢，我想這是一個事實，我們必須要做一個說明。」吳宗憲回應：「你講給人民聽啦，你跟人民說我們國家反詐做的好棒，好不好，你去講給他們聽好，那你今天如果覺得很棒，我不知道，反正你高興就好。」鄭銘謙又辯：「沒有，我沒有高興，我們是說我們有在努力的空間，我們一直很努力，委員你也知道，現在檢警調大家都很努力在查。」

吳宗憲19日質詢鄭銘謙。（圖／中天新聞）

吳宗憲質疑：「美方今天已經查到這樣，他們事情爆得那麼大，我們這裡才第一次的開始分案調查，北檢新聞稿就是這樣寫啊。」鄭銘謙再辯：「委員，我們當過檢察官，不是今天分案明天就可以查到，就是一定有提前的一個掌握嘛，才有辦法，你也知道要執行，要聲請法院的核准…」。

吳宗憲爆氣怒吼質問：「有他字案嗎？部長！你在騙全國人民！」鄭銘謙又稱：「我沒有在騙全國人民喔。」吳宗憲怒嗆：「那有沒有分他字案？你現在告訴我！沒有分他字案的話，檢察官怎麼調查？部長你現在在騙人你知不知道！你告訴我啊，美方這個新聞出來之前，檢方有沒有分他字案調查？」鄭銘謙再回應：「這個在10月15日就已經分案了。」

吳宗憲強調：「10月15日是美方事情爆出來之後！你們繼續再跟我兜圈子吧，隨便你啦，北檢的新聞稿寫的非常清楚，在得知訊息之後隔天才分案，如果你搞不清楚你自己去問啦。唉！為什麼我們的問題很直接，你們永遠答得都很模糊，或者是程序上面你們在那邊兜圈子，在那邊講那些有的沒有的，我真的不懂你們到底在幹什麼！」

