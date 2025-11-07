影/鄭麗文掀入黨潮！藍議員證實是真的：很多民眾打來問

國民黨文傳會主委吳宗憲、國民黨發言人牛煦庭今天（7日）表示，黨主席鄭麗文當選後短短20天內，已有2405人入黨，引發討論。關於鄭麗文掀起入黨潮，國民黨新北市議員陳偉杰透露，最近確實碰到很多民眾在詢問入黨，也有不少人在詢問如何恢復黨籍。

國民黨新北市議員陳偉杰。（圖／中天新聞）

陳偉杰今天在中天節目《大新聞大爆卦》表示，「連我的臉書上都有人問我說，黨部在哪裡？他要去重新恢復黨籍，這個是真的。」他指出，鄭麗文就職當天發表的演說十分振奮人心，有越來越多的民眾來問說要如何入黨。

廣告 廣告

國民黨7日記者會。（圖／中天新聞）

陳偉杰說，因為有許多年紀較大的長輩，不太熟悉電子作業的模式，就會詢問他，各區的區黨部在哪裡？電話是多少？應該要找誰？「確實還蠻多人會來問的」。他最近和淡水區黨部開會時，區黨部的主任就接了兩三通電話，說有好幾個民眾說要回國民黨。

陳偉杰認為，在這次的國民黨主席選舉當中，民眾對於國民黨的改變，或者說選出和過去不同類型的黨主席，有一定的期許，而且認為應該要給更有戰鬥力的黨主席，更多的支持與力量，所以很多人就申請要回國民黨。

國民黨主席鄭麗文。（圖／中天新聞）

陳偉杰說，除了這股士氣讓大家想要重回國民黨之外，未來黨中央面對不管是面對民進黨或者其他的競爭合作，尤其是明年的地方選舉，還有很多事務必須要去面對。

延伸閱讀

健保補充保費新制惹議 卓榮泰：看新聞才知道衛福部預告

周玉蔻不滿政策屢轉彎 抨擊賴清德與童子賢「唱戲演黑白臉」

補充保費炸開民怨「7小時喊停」 石崇良滿頭包！中經院院長送暖