影／鄭麗文當選後2405人入黨、新朋友1412人 國民黨公布入黨3管道

國民黨透露從鄭麗文當選黨主席後，短短20天內已經新增2405名黨員，其中1412人是「新朋友加盟」；993人屬於「老戰友回歸」。（圖：國民黨文傳會提供）

國民黨今天（7日）召開記者會，由新任文傳會主委吳宗憲及發言人牛煦庭主持。會中公布從黨主席選舉結束後，短短20天內國民黨已經新增2405名黨員，其中1412人是「新朋友加盟」；993人屬於「老戰友回歸」；國民黨向各方人才喊話：透過官方網站、下載數位黨部APP或親自前往各地方黨部申請，一同「呼朋引伴」加入國民黨，儲備重返執政的關鍵力量。

吳宗憲表示，這段時間有許多朋友紛紛加入國民黨，他舉司法圈的朋友為例，指出在新任主席鄭麗文當選後一、兩天就加入國民黨，是基於認同、欣賞更期待鄭主席能帶領台灣及國民黨，走出社會長期被各種假議題綁架的泥淖。

廣告 廣告

吳宗憲指出，在目前的執政黨領導下，台灣選舉從「選賢與能」變成「相互潑髒水」，對下一代教育原本希望能成為誠實正直的人，但現今卻充斥著謊言、造謠、斷章取義和抹黑。幾十年以來，台灣沉浸在嚴重的政治鬥爭中，烏煙瘴氣，如同以前的「鴉片館」，整個社會集體抽著「政治鴉片」而不自知。這些陳舊的制度讓這些傲慢的官員及各種荒謬的言論層出不窮，老百姓已經越來越厭惡，而且還無處發洩。

吳宗憲說，民進黨先前推動「大惡罷」，最後結果讓國人了解到，社會上對於許多事情的想法正在改變，民眾也不像過去因為資訊來源太單一而容易被誤導、被洗腦；逐漸有很多民眾開始有自己的想法，也從不同管道獲取更多資訊，藉以平衡刻意帶風向的政治人物言論。

吳宗憲表示，相信鄭麗文主席有她的智慧與勇氣，讓政治回歸初衷。未來國民黨一定會重新引領風潮，讓政治不再是權力的遊戲，而是回歸初衷，改善人民的生活，讓台灣更好，讓大家安居樂業，將最好的一塊土地留給下一代，這才是真正愛台灣。

會中也公布一段新影片，鄭麗文表達她當選黨主席後，短短不到兩週已經有上千名失聯黨員及新朋友來到國民黨」。發言人牛煦庭表示，從鄭麗文當選以來，各地都出現十分踴躍的入黨潮，短短20天已經新增2405名黨員同志，其中1412人是新加盟的好朋友；993人則是一度失聯的老戰友。代表大家對於國民黨的未來重燃希望、寄予期待。

廣告 廣告

牛煦庭也說明透過三項不同的入黨管道：包括直接從官網申請入黨；也可以下載數位黨部APP，或親自前往各地方黨部直接辦理，不論老中青都能找到適合自己的方式，歡迎大家呼朋引伴入黨。

牛煦庭也透露黨中央正積極策劃黨慶相關活動，主席鄭麗文競選時承諾要做行動的黨主席，會非常重視地方的意見，因此鄭主席會積極出席各地的黨慶活動。歡迎老戰友回歸、新朋友加盟，共同參與各地的黨慶活動。全黨上下一心，用團結心態開步向前，一起走出新局。（張柏仲報導）