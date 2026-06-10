（影）鄭麗文訪美講座傳爆衝突 大陸男子質疑「習近平為何攻佔台灣」遭驅離

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[Newtalk新聞] 中國國民黨主席鄭麗文訪美期間，傳出席一場講座時，現場發生激烈衝突。一名自稱來自中國大陸的男子起身提問，直指「鄭主席去見了習主席，為什麼習近平準備武力犯台」，並強調「我是大陸人，我很清楚，因為中國是一個獨裁社會，習近平是個獨裁者」，隨即引發現場部分中國籍聽眾與國民黨支持者強烈不滿，要求保全人員將其帶離會場。





相關訊息由台灣知名網紅「八炯」分享影片而得。該名男子被驅趕過程中仍持續高喊：「習近平要攻佔台灣是因為台灣是民主社會，中國是獨裁社會。」場面一度緊張，有人對他高喊「shame on you」。男子上衣背面印有「台灣變香港」、「擁抱共產黨」等字樣，更加劇現場對立。鄭麗文在過程中未正面回應提問，僅以笑容帶過。

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「八炯」在影片分享PO文寫道：「鄭麗文訪美講座又翻車了！」、「遭到中國人痛罵，鄭麗文不敢回答」、「現場一堆小粉紅、跟國民黨員支持習近平」、「現場沒有中華民國國旗，為啥？」強調還有「第二篇影片晚點揭曉」，痛罵「真的好扯」。





不過，該影片未揭露講座場合。以反共著稱的海外媒體《大紀元》（Epoch Times）與《新唐人》（NTD）也無針對此特定講座衝突的相關報導。





鄭麗文今年4月赴中國大陸與中共中央總書記習近平會面（鄭習會），6月訪美行程中多次強調「九二共識」、反對台獨及兩岸和平；先前在哈佛大學座談遭學者「拷問」軍購與保衛台灣意願等內容。事件凸顯海外華人社群對兩岸議題的深層分歧，也反映鄭麗文訪美期間親中路線引發的爭議。

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