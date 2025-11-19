影/鄭麗文超霸氣伴手禮「藍白雙鵲」鶯歌陶瓷盤曝光！

國民黨主席鄭麗文今（19）日下午與民眾黨主席於新北市新莊區凱悅嘉軒酒店會面，進行她上任以來的首次藍白合會談，鄭麗文致贈象徵「藍白共行」的一對台灣藍鵲造型鶯歌陶器，民眾黨也回贈一盞燈，象徵「照亮台灣」。

鄭麗文19日會面民眾黨主席送陶瓷盤。（圖／中天新聞）

鄭麗文上午主持國民黨中常會時表示，這個社會高度關注，下午將與民眾黨進行她上任以來第一次的兩黨主席及團隊的會面，她非常重視在野合作、藍白合作的議程，希望配合明年2026地方大選加快腳步、加速作業，務必要讓國民黨贏得最多的席次、最大的得票、全面的勝利，為了確保勝選，藍白合是一個必須要努力的重要工作，國民黨釋出最大誠意、善意，也感受到民眾黨釋出同樣的期待。

鄭麗文指出，此次會面由她本人、副主席兼秘書長李乾隆、副秘書長李哲華、文傳會主委吳宗憲、立院黨團總召傅崐萁5人代表出席，整個會談預計進行1小時，會後將由兩黨主席聯合受訪20分鐘，國民黨還特別準備了禮物，是由李乾隆很用心特別到鶯歌訂製的一對藍色、白色台灣藍鵲，代表鵲上枝頭、喜上眉梢，非常喜氣，藍白共行，台灣一定要贏，這是大家共同的願望。

鄭麗文19日上午主持中常會。（圖／中天新聞）

