影/鄭麗文開轟！痛批賴清德追加1.25兆國防預算「玩火」

總統賴清德今（26）日宣布國防部完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」的規劃，預計未來8年投入400億美元（約新台幣1.25兆元）追加國防預算對抗大陸，國民黨主席鄭麗文痛批「玩火」。

鄭麗文26日中常會致詞。（圖／中天新聞）

鄭麗文今（26）日主持國民黨中常會致詞時表示，賴清德的國防特別預算將使台灣陷入財政困境，明年度的國防預算已高達9495億元，已經要舉債2000多億元，另外兩項特別預算也要舉債1008億元，如果再加上1.25兆特別預算，舉債規模將突破5000億元，遠超法定上限，嚴重影響財政紀律並排擠其他公共支出。

鄭麗文進一步批評，請問中華民國還是民主國家嗎？難道國會形同虛設嗎？應該要有的民主程序全被跳過，而且我方難道跟美方沒有正式管道，要用投書方式宣布國家重大政策？這是史上第一遭，背後有重大決策失誤，嚴重損害國家國格跟元首該有的格局。

鄭麗文強調，賴清德在「玩火」，大罷免之後賴清德陷入了內憂外患，嚴重的政治領導危機，國人殷切盼望賴清德調整腳步，重新反省上任1年多來的作為，但是大家沒有看到反省，反而看到更加激進、危險的手法，將2300萬人的安全推向懸崖，這絕對不是國際社會所樂見，千萬不要成為麻煩的製造者，讓台海變成火藥庫，把台灣變成兵工廠。

鄭麗文表示，國民黨身為國會第一大黨、台灣最大在野黨，希望國際社會能夠理解台灣人民愛好和平、堅定和平的重大意願，希望賴清德三思、懸崖勒馬。

