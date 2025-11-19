影/鄭麗文駁斥媒體「簡化、誤導」：國民黨支持合理國防預算

國民黨主席鄭麗文今（19）日下午與民眾黨主席於新北市新莊區凱悅嘉軒酒店會面，進行她上任以來的首次藍白合會談，在會談最後的媒體聯訪環節，鄭麗文駁斥媒體說她不支持國防預算的說法。

鄭麗文19日答覆媒體提問。（圖／中天新聞）

媒體問，此次兩黨會面後未來會在立法院共推優先法案？目前兩黨好像對於國防預防的態度有一些不同，鄭主席好像是比較不支持增加國防預算，未來要怎麼跟民眾黨取得共識？

鄭麗文回應：「首先我們是一直很尊重黨團自主的，在國會瞬息萬變，有各種變化，還有許多大家所重視的法案，所以第一個我非常尊重我們立法院的黨團，他們一向都有非常好的一個互動、溝通。」

廣告 廣告

鄭麗文19日答覆媒體提問。（圖／中天新聞）

鄭麗文接著表示：「那麼第二個就是有關於國防預算的部分，我並不是不支持國防預算，請不要簡化或者是誤導。事實上國民黨在戰後的台灣一向是我們的國軍跟國防最堅實的後盾跟支持者，這從來沒有改變，也絕對不會打折。所以近期我們的國會不是才剛剛通過了對軍人待遇的重視跟提升，甚至於遭到了執政黨無理的阻攔跟反對，所以到底是誰支持國防？」

鄭麗文強調：「但今天台海的安全難道是透過軍備競賽可以保證的嗎？當然不是，而是透過我們希望和平的決心跟努力，如果根本不在乎兩岸是否和平，甚至於一直製造對立、仇恨，挑起兩岸的緊張神經，然後再來一味的大幅的提升跟擴大經費，這對台海安全毫無幫助。」

鄭麗文19日答覆媒體提問。（圖／中天新聞）

鄭麗文指出：「所以合理的國防，堅實的保衛台灣的國防，一向是國民黨的主張，絕對沒有問題。回顧前總統馬英九8年，當時國民黨執政，台海無事，兩岸和平，但我們沒有一天放棄過國防，我們非常重視我們國防預算合理的安排，所以什麼才是真正對台海安全、保衛台灣合理的國防，這個才是我們所要求的，雖然對這件事情我從未跟民眾黨的朋友進行過任何討論，但我認為這個大方向、這個大原則應該放諸四海皆準，應該所有理性愛護台灣、保衛台灣的人，不外乎這樣子的一個原則跟立場。我們的主張當然是希望『台灣無事，日本無事，全世界都無事』，讓台海安全無事是我們的責任、是我們努力的目標，也是在這樣的理念之下去看待合理的國防預算。」