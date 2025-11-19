影/鄭麗文：願賭不服輸、破壞在野團結參選「黨紀處分」

國民黨主席鄭麗文今（19）日下午與民眾黨主席於新北市新莊區凱悅嘉軒酒店會面，進行她上任以來的首次藍白合會談，在會談最後的媒體聯訪環節，鄭麗文表針對假設有破壞團結、破局參選的人，會以黨紀處分。

鄭麗文19日答覆媒體提問。（圖／中天新聞）

媒體問，民眾黨秘書長周榆修表示明年3月前確定民調整合方式？哪幾個縣市優先討論？國民黨在地方耕耘較久，比民調等於讓民眾黨？

鄭麗文表示：「有關於如果說兩黨都有非常優秀的人選，也有高度的意願，那勢必要透過一個機制，來產生大家心目中、社會上也都能夠高度認同的真正最強人選，所以我相信未來民調一定是不可或缺的一個重要工具，但至於怎麼樣進行、如何進行的這些內容的問題，當然要等到未來我們兩黨針對具體的提名作業，或者是各縣市不同的狀況進行討論的時候，才會有一個具體的答案。因為大家都選舉過這麼多次了，所以榆修秘書長基本上提的也就是一個相當合理的時間點，希望從今天開始之後呢，我們可能在各個不同的層面也會有對接的窗口，然後會開始進行密切的磋商，那麼當然是希望能夠很順利的，但是也要一步一步都踩得很穩，然後順利的來完成各縣市的提名作業，所以我覺得大概這個時間點我覺得也相當的合理啦，不過這不是給我們一個壓力或者是限制，而是希望這個過程當中，如同我所說的，一步一步都踩得非常的穩健，能夠考慮到各方的考量，不是故意的拖延，也不要過於的倉促，但我希望在大家高度的誠意跟智慧底下，應該是可以順利的一步一步的完成相關作業跟提名。」

鄭麗文19日答覆媒體提問。（圖／中天新聞）

媒體再問，民眾黨主席說希望對民進黨見縫插針、分化做好萬全準備，那如果破壞合作的是黨內的人，兩黨會不會有黨紀處分？鄭麗文主席說不要打心裡面的小算盤是何意？

鄭麗文答覆：「就是誠意，就是對於大局的體認，大家都應該要有共同的大家都應該要有共同的心理上面的一個深刻體驗，就是今天台灣人民的期待，今天國家社會的處境，所以我們必須放下很多的小我，當然，如同我一開始所強調的，每一個人有意願的、想要爭取的，展現自己最大的努力，突顯自己最大的強項跟優勢，君子之爭嘛，希望自己能夠成為那個最強的人選，但是如果一旦那個最強的人選不是我的時候，也能夠放下小我，為了大局共同團結、共同努力，這就是我們今天需要的心理建設，需要的民主風度。」

鄭麗文19日答覆媒體提問。（圖／中天新聞）

鄭麗文指出：「所以回過頭來講，感覺媒體今天聽了很多正面的話，想要聽聽先禮後兵後面是不是有什麼殺招或絕招？我覺得應該是這樣啦，就是說兩黨都應該有自己的相關的黨章啊、各種的黨的紀律的規定，所以這就是回到各黨的自己的這個相關黨章、黨的紀律的規定，怎麼樣的言行是違反了自己政黨裡頭的規範，那就該怎麼辦就怎麼辦，應該是這樣。所以非要祭出黨紀的，譬如說惡意的破壞，或者是說願賭不服輸，自己不是最佳的候選人，可是呢又非要不惜破局都要參選到底，類似這種情況吧，那我們當然是希望前面的過程當中如同我剛說的，如果大家有正確的態度，正確的心理建設，共同為了大局，全力以赴，並且接受這個公平公開遊戲規則的結果，那我們這個過程能夠極盡所有的應該要有的溝通、應該要有的努力，讓可能的誤會、可能的摩擦，甚至於可能的矛盾跟衝突，儘量的降到最低，甚至於不存在，那我們當然是希望過程一切順利圓滿嘍，如同我們今天的禮物，一切順利圓滿對，那必要的時候就依據各黨自己的家規處理。」

