（影）「鄭黃會」登場 鄭麗文贈陶瓷圓盤、黃國昌送水泥基底鎢絲燈

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今（19日）下午舉行「以行動顧台灣」高峰會談，為未來藍白合作進行對談，鄭麗文準備鶯歌的台灣藍鵲彩瓷圓盤給黃國昌，代表能藍白共行、台灣必贏；黃國昌則送鄭麗文一座由水泥作為基座的鎢絲燈，強調只要基礎打得穩固，就能蓋起高高大樓，為台灣點亮一盞燈。





「鄭黃會」下午3時於新北市新莊凱悅嘉軒酒店舉行，除了兩黨主席鄭麗文、黃國昌出席外，國民黨方由與黨副主席兼秘書長李乾龍、組發會主委李哲華、文傳會主委吳宗憲及國民黨團傅崐萁，以及民眾黨方則由黨秘書長周榆修、代理副秘書長黃成峻、政策會執行長賴香伶及立法院黨團主任陳智菡與會。

雙方預計展開一小時的領袖會談，對談預計聚焦包括：「在野目前面對問題如何整合力量」、「在野下一步：談為何要合作」、「政黨競合不應是零和遊戲——地方選舉的競合與策略調整」及「雙方核心幕僚團隊對街」等四大主軸。





鄭麗文、黃國昌下午3時一起現身會場，鄭身穿黑色西裝外套及灰色洋裝、黃則穿著黑色西裝，並特別在西裝上別著象徵創黨主席柯文哲的KP徽章，在合照環節，雙方一開始就展現熱情，為了讓現場媒體捕捉畫面，握手了2次。





雙方也準備禮品致贈給對方，鄭麗文贈送鶯歌彩瓷圓盤給黃國昌，是由李乾龍在鶯歌訂購的一對台灣藍鵲，「藍色、白色，鵲上枝頭，喜上眉梢」，非常喜氣，也代表他們能「藍白共行，台灣一定要贏」。





黃國昌則準備台灣本土藝術家用水泥製作基座的鎢絲燈給鄭麗文，他強調，只要基礎打得穩固，才能蓋起高高大樓，並用燈代表著台灣在晦暗不明的時刻，希望民眾黨全心全力共同為台灣點亮一盞燈。

